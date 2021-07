RBK-profiler reagerer på tribunehets – Nå får de unnskyldning fra Enga

– Vi er lei av slike tilrop. Det er utdatert. Vi må komme oss videre.

– Jeg ville ikke vært stolt dersom en RBK-supporter hadde kommet med noen tilsvarende til motstanderen vår, sier Cesilie Andreassen. Foto: Terje Svaan / Adresseavisen

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

– Det ble en snakkis i garderoben etter kampen. Ble det virkelig sagt det vi trodde vi hørte, liksom, sier Cesilie Andreassen.

– Det er fint at det er engasjement, og at det er folk på tribunen. Men det er unødvendig og uakseptabelt å holde på slik, sier kaptein Mali Næss.

Det var under søndagens toppkamp på Intility Arena at en Vålerenga-supporter trådte over grensen for hva som er akseptabelt å levere fra tribunen.

– Ber om unnskyldning

I etterkant av Mathilde Rogdes avslutning til side for mål et kvarter før slutt at det ble meldt «skyter som en hore» gjentatte ganger fra tribunen.

Adresseavisen har vært i kontakt med Vålerenga Fotball damer. Og derfra kommer en uforbeholden beklagelse.

– Dette er uakseptabel språkbruk, og på vegne av klubben ber jeg om unnskyldning, skriver daglig leder Harriet Rudd i Vålerenga Fotball damer i en mail til Adresseavisen.

– Jeg forstår den daglige lederen godt. Jeg ville ikke vært stolt dersom en RBK-supporter hadde kommet med noen tilsvarende til motstanderen vår. Vi er lei av slike tilrop. Det er utdatert. Vi må komme oss videre. Vi ønsker oss trykk på tribunen, og de må gjerne komme med tilrop. Men da må det være ting som er «innafor», sier Cesilie Andreassen.

Mener de hørte feil

Ifølge brukeren «Toastmannen» på Twitter, er den egentlige historien at dette handlet om en supporter som var kritisk til at Rosenborg har kjøpt seg et damelag, og derfor sang at Trondheims-Ørn har «solgt seg som en hore». Andreassen er fortsatt kritisk.

– Den forklaringen gjør ikke saken noe bedre. Jeg er fortsatt lite imponert, sier hun.

Vil følge opp

På spørsmål om Vålerenga ønsker å ta rede på hvem det var som kom med tilropene fra tribunen, og hvilke reaksjoner vedkommende kan vente seg, svarer daglig leder Harriet Rudd følgende:

– Vi har vært i kontakt med supporterne våre og kommer til å følge opp dette videre.