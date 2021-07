Sandnes-syklist klar for nederlandsk storlag

Juniornorgesmester Per Strand Hagenes (17) skal sykle for Jumbo-Visma neste sesong.

Per Strand Hagenes skal sykle for Jumbo-Visma fra nyttår. Foto: Sandnes Sykleklubb

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Sykkeltalentet får dermed sjansen til å utvikle seg i et av verdens beste sykkellag.

Per Strand Hagenes, juniornorgesmester to år på rad, slutter seg til det nederlandske laget neste år og skal etter planen sykle for lagets utviklingsavdeling.

Kontrakten er på to år, bekrefter laget på sine nettsider lørdag.

– Drømmen min er å bli proffsyklist og jeg tror dette laget er perfekt for meg. Jeg er veldig glad for å få sjansen til å utvikle meg her, sier Hagenes til Team Jumbo-Vismas nettsider.

Laget har andre nordmenn i stallen, blant annet norgesmester både på tempo og fellesstart for seniorer, Tobias Foss.

Det ønsker Hagenes å bruke til sin fordel og lære av sine nye lagkompiser.

Etter planen skal han kjøre i U23-klassen for Jumbo-Visma neste år.

Robbert de Groot, utviklingssjefen i Jumbo-Visma, sier dette om at laget nå har sikret seg Per Strand Hagenes:

– Per er veldig talentfull og veldig sterk. Han ser ut som en klassikerrytter og nå skal han få utvikle seg her. Det skal vi hjelpe ham med. Han er atletisk, med bakgrunn fra langrenn, men nå blir det fokus på sykling. Vi gleder oss til å få ham på laget.