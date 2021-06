Den nordnorske EM-troppen 2021: Ungdomsinvasjonen

KOMMENTAR: Det gror godt i Nord-Norge. Dermed blir konkurransen om å være med på dette laget hardere enn på mange år.

I TROPPEN: Fra topp til bunn til venstre: Isak Hansen-Aarøen, Ulrik Saltnes, Marcus Holmgren Pedersen. Fra topp til bunn i midten: Jens Petter Hauge, Emil Ceide Konradsen og Lasse Nilsen. Fra topp til bunn på høyre side: Runar Espejord, Anders Konradsen og Fredrik Andre Bjørkan. Foto: NTB Scanpix

Ett år på etterskudd – skal arrangeres Europa rundt. Norge klarte ikke å kvalifisere seg, noe landslaget kun har gjort en gang – i 2000.

Å ta ut en nordnorsk EM-tropp er en morsom øvelse, og tar slik sett temperaturen på status i den nordnorske fotballen. Historisk sett har et nordnorsk landsdelslag en egen «schwung» over seg. Mellom 1930 og 1978 spilte dette laget (foruten mellom 1040 og 1944) mot Nord-Sverige.

Tilbake til den nye historien gjorde jeg det samme uttaket foran EM i 2016 og VM i 2018. Og i likhet med de to foregående mesterskapene er det tynnest helt foran og helt bakerst. Spesielt på keeperplass gir valget seg selv. Jacob Karlstrøm har i praksis ingen konkurranse om plassen, og det kan man mene mye om. Jeg har derfor også bare valgt å ha med en reservekeeper.

Spisstrøbbel

Også helt fremst, som ren spiss, har dette landslaget en utfordring. I toppslag og skadefri forsvarer Runar Espejord en plass her. Heldigvis har det kommet opp en meget spennende tromsøværing som direkte kan erstatte han.

18 år gamle Bryan Fiabema er i Chelsea-akademiet, og har i perioder trent med A-laget. En spiller med ekstremkvaliteter som kan komplettere dette laget.

Men i forsvaret, på midtbanen og på kantene er det mange gode spillere å velge blant. Konkurransen her er blitt hardere enn den var i de forrige mesterskapene. Ikke minst på grunn av flere unge spillere, som har tatt en plass. Nevnte Fiabema er en. 2004-guttene Isak Hansen-Aarøen (Manchester United) og Andreas Schjelderup er to andre. Vi kan også nevne noen år eldre Marcus Holmgren Pedersen og Emil Konradsen Ceïde.

Forsvarsfireren er sterk, og med god konkurranse. Fredrik André Bjørkan tar selvsagt venstrebacken. Og vi lar Tore Reginiussen spille EM, før han legger opp. Ulrik Yttergård Jenssen og Holmgren Pedersen kompletterer. Martin Bjørnbak og Jostein Gundersen er sterke alternativer.

Mange valgmuligheter

På midtbanen er det, som vanlig, vanskeligst. Patrick Berg skal selvsagt spille. Det samme gjelder også Mathias Normann. Utover dette blir det litt smak og behag for hvem man vil ha inn. Jeg har satt opp lag i flere forskjellige formasjoner, men konkurransen er åpenbar så jevn at form og relasjoner fort avgjør.

Jens Petter Hauge og Emil Konradsen Ceïde er fine alternativer som rene kantspillere.

Totalt kan det tas ut 26 spillere i troppen, mot 23 i de forrige mesterskapene. Det økte tallet skyldes koronahensyn.

Tropp (med draktnummer):

Keeper:

1. Jacob Karlstrøm (24), TIL

Soleklart førstevalg. Tromsøværingen er oppvokst i TIL, og sønn av TIL-legende Tore Nilsen.

26. Marius Tollefsen (21), Alta

Har spilt 2.-divisjon for Fløya i fjor, hentet til Alta i år. Tromsøværing, oppfostret i TIL-akademiet.

Forsvar:

5. Fredrik André Bjørkan (22), Bodø/Glimt

Kanskje eliteseriens beste spiller i vår – som venstreback. Bodøværingen, sønn av Aasmund, har en lys framtid i større klubber ventende.

4. Jostein Gundersen (25), TIL

TILs beste forsvarsspiller per i dag. Tromsøværing, som bodde noen få barneår i Bergen. Har også vært innom Fløya.

23. Ruben Kristiansen (33), Brann

Var egentlig avskrevet i vinter, men Nordreisa-væringen med fortid i Skjervøy, Nordreisa, TUIL, TIL og Vålerenga, har vært blant Branns beste spillere i vår.

6. Tore Reginiussen (35), St. Pauli

Alta-mannen har varslet at han legger opp, men skulle dette laget vært i EM, ville Tore selvsagt gjort det samme som Rune Bratseth gjorde i VM i 1994. Spilt mesterskapet før han la opp.

22. Martin Bjørnbak (29), Molde

Sentral midtstopperbrikke i Moldes topplag, som i vinter også spilt i Europa. Mo i Rana-fødte Bjørnbak har også fortid i Bodø/Glimt, Haugesund og Stålkameratene.

13. Morten Konradsen (25), Bodø/Glimt

Anvendelig spiller som både kan bekle back og midtbanerolle. Bodøværingen, som også har vært innom RBK, gjør en solid jobb uansett hvor han settes inn.

2. Marcus Holmgren Pedersen (20), Molde

Kometkarriere etter at han ble solgt fra TIL foran 2020-sesongen. Eneste eliteseriespilleren i fotball fra Hammerfest, og er klink som høyreback på dette laget.

3. Ulrik Yttergård Jenssen (24), Nordsjælland

Er ferdig i Nordsjælland, og på jakt etter ny klubb. Helst i en av de større ligaene. Den venstrebente stopperen fra Tromsø har fortid i TIL og Fløya.

Midtbane:

7. Patrick Berg (23), Bodø/Glimt

Bodøværingen styrer midtbanen på Norge, og dermed også Nord-Norge. Berg-slekta har levert i tre generasjon med bestefar Harald «Dutte» Berg og sønnene Ørjan, Runar og Arild på 90-tallet. Nå er det altså barnebarnet Patrick som herjer.

14. Ulrik Saltnes (28), Bodø/Glimt

På mange måter avskrevet for noen år siden, men har sammen med Bodø/Glimt satt skapet skikkelig på plass i 2019 og 2020. Brønnøysund-mannen er blant landets beste til å komme på dype løp, og score.

17. Mathias Normann (25), Rostov

Sentral midtbanespiller, med pondus, fra Svolvær. Fra Lofoten, via Bodø/Glimt, Alta, Brighton og Molde til stjernestatus i russiske Rostov.

11. Ruben Yttergård Jenssen (33), TIL

Veteran, som kom tilbake til Tromsø foran 2020-sesongen. 39 A-landslagskamper for Norge, og proffopphold i Kaiserslautern og Groningen. Kaptein for TIL i eliteserien.

16. Stefan Johansen (30), Queens Park Rangers

Utlånt fra Fulham til Championship-klubben QPR. Vardøværingen er en sentral brikke der. Har vært kaptein på Norge i årevis.

8. Anders Konradsen (30), Rosenborg

Bodøværing som har vært innom Glimt, Strømsgodset og franske Rennes. Vært i RBK siden 2015.

24. Kent-Are Antonsen (26), TIL

Har spilt på TILs A-lag siden 2013. Oppvokst på Storsteinnes i Balsfjord, og anvendelige Antonsen er en av de viktigste spillerne hos «Gutan».

25. Lasse Nilsen (26), TIL

Gjort en god vårsesong, så langt, på TILs venstre vingback. 26-åringen fra Bleik på Andøya, har dermed vist noe av det som bor i han. Gått på TILs akademi etter at han flyttet fra Nordland.

12. Morten Gamst Pedersen (39), Alta

Har en enorm erfaring som er gull verdt i en slik mesterskapssetting. Vadsøværingen har ni sesonger i Blackburn, og spiller denne sesongen for Alta i 2.-divisjon.

19. Isak Hansen-Aarøen (16). Manchester United

Oppvokst et steinkast fra Alfheim. Fulgt av Manchester United siden han var 10 år, og også sterkt ønsket av Liverpool. Ansett som et stort talent internt i United-systemet, og spilte for TIL i 1.-divisjon i fjor før han dro til England.

Angrep:

9. Runar Espejord (25), TIL

Leid ut til TIL, men tilhører Heerenveen i Nederland. Tromsøværingen fra Sydspissen har fått ødelagt store deler av karrieren på grunn av skader. Spiss på dette laget, hvis han er skadefri og frisk.

18. Håkon Evjen (21), AZ Alkmaar

Ikke fått så mye tillit i Nederland, etter overgangen fra Bodø/Glimt i 2019. Sønn av den tidligere Glimt-profilen Andreas Evjen. Oppvokst i Narvik.

20. Andreas Schjelderup (17), Nordsjælland

Sa nei til Glimt-avtale, og dro heller til Nordsjælland. Der har han fått mye spilletid i Superligaen allerede som 16-åring. Stor karriere i vente for Bodø-gutten.

15. Jens Petter Hauge (21), AC Milan

Utrolig overgang fra Bodø/Glimt til AC Milan i fjor høst for cirka 55 millioner kroner. Bodøværingen fikk en del tillit i starten, men har vært mer på benken utover våren.

21. Bryan Fiabema (18), Chelsea

Midtspiss, som har markert seg i Chelsea-akademiet. Hentet fra Tromsø før 2020-sesongen. Oppvokst i bydelen Kroken i Tromsø.

10. Emil Konradsen Ceïde (19), Rosenborg

Finnsnesværingen ble droppet av TIL. Hentet inn i RBK-akademiet, og er nå en av de største talentene i Rosenborg. Spiller jevnlig for A-laget.

Landslagssjef: Aasmund Bjørkan

Trener: Gaute Helstrup

Laguttak (4–3–3):

Jacob Karlstrøm - Marcus Holmgren Pedersen, Tore Reginiussen, Ulrik Yttergård Jenssen, Fredrik Andre Bjørkan - Mathias Normann, Stefan Johansen, Patrick Berg - Emil Ceide Konradsen, Runar Espejord, Jens Petter Hauge

