EM: Følg Belgia–Russland direkte

Mål for Belgia!

Belgia 1 - 0 Russland Mål: Romelu Lukaku

Drømmeåpning for Belgia! Han snapper ballen etter at Semenov roter det til inne i eget felt. RUsserne roper på offside, men dette betraktes som en ny situasjon. Dermed kan Lukaku juble for sitt 60.(!) landslagsmål!