Gjesdals skade­mare­ritt snart over: – I perioder har det vært mørkt

Ett år etter operasjon av korsbåndet er Starts midtstopper Henrik Gjesdal (27) på vei tilbake på fotballbanen. Nå håper han på Start-debut i løpet av sommeren.

Henrik Gjesdal (uten vest) i duell med Eman Markovic på tirsdagens Start-trening. Foto: Pål Wollebæk Jørgensen.

KRISTIANSAND: – Nå vet jeg at jeg nærmer meg. Det er et stort for meg å komme ut på feltet igjen og være med på spill. Endelig får jeg kjenne på hvordan det er å være fotballspiller igjen, sier Henrik Gjesdal til Fædrelandsvennen.

27-åringen sitter på tribunen på et glohett Sparebanken Sør Arena etter endt tirsdagsøkt. Lagkameratene forbereder seg til kamp mot Åsane i Bergen lørdag. Selv får han ikke bli med til hjembyen, men depper ikke av den grunn.

Han har fullført store deler av økten, har vært i spill 11 mot 11, og er i ferd med å ta de siste stegene etter den alvorlige kneskaden han pådro seg 16.mai i fjor.

Kneoperasjonen ble gjennomført 9.juni i fjor.

– Jeg skal skynde meg langsomt, men jeg begynner å nærme meg friskmeldt. Hvis de snart vil ha meg med i en tropp og ha meg med i 10–15 minutter, er det ikke så lenge til jeg er klar for det. Å prege kamper ser jeg for meg at jeg kan gjøre etter sommerpausen, sier 27-åringen med fortid i Brann, Tromsø og Kristiansund.

Håper å ta lederrolle i laget

Start-trener Joey Hardarson ser frem til å kunne bruke Henrik Gjesdal som mer enn en støttespiller for laget.

– Det er veldig gledelig at han begynner å nærme seg. Det har vært en kjip tid for Henrik. Han har samtidig vært fantastisk til å bidra med positiv energi og hjelpe andre, sier islendingen.

– Hva betyr det for dere å få ham med?

– Det kan være veldig verdifullt for oss. Han kom fra en solid klubb, han har masse erfaring fra Eliteserien og har et klokt fotballhode. Det ser vi allerede konturene av nå, at han har en god pasningsfot, sier Hardarson.

– Det er realistisk å jobbe mot et mål om å få ham matchfit til etter sommerpausen. Det tar noen uker å komme dit, sier Start-treneren.

Selv håper Gjesdal å ta en lederrolle i laget når han er tilbake.

– Jeg er jo en av de mest rutinerte her. Min plan er at jeg skal inn og ta ansvar. Det har vært etterlyst ledere, og jeg mener jeg er en leder. Så er det å bruke ferdighetene jeg har, som er duellstyrke og en bra venstrefot, sier bergenseren, som glatt innrømmer at det første halvannet året i Kristiansand har vært blytungt.

– Ikke så mye som kunne gått verre

– Det har ikke vært en lett start på karrieren her, sier Gjesdal, som har kontrakt med Start ut 2022.

– Hvordan vil du beskrive det?

– Det er selvfølgelig blytungt. Jeg skulle komme hit med mye energi og hadde virkelig lyst til å bidra til at laget skulle utvikle seg. Det endte med skade, null kamper og nedrykk. Så fikk jeg nesten ikke vært ute på banen her. Legg til koronaen så er det ikke så mye som kunne gått verre, sier den høyreiste midtstopperen og smiler.

– Det er noe helt spesielt å gå skadet som idrettsutøver. I perioder har det vært mørkt. Jeg har prøvd å finne andre lyspunkter, sier Gjesdal, som forteller at lyspunkter det siste året har vært studier i pedagogikk på UiA.

Han har levert bacheloroppgave i vår.

– Det har vært en del av min vei ut av det vanskelige, selv om det ikke har vært mye studietilværelse heller på grunn av korona, sier Gjesdal.