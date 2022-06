Ruud til French Open-finale: Knuste Cilic

PARIS (VG) (Ruud–Cilic 3–6, 6–4, 6–2, 6–2) Casper Ruud møter sitt store forbilde Rafael Nadal (36 år i dag) i finalen i French Open søndag, etter at nordmannen blåste Marin Cilic av banen.

FINALEKLAR: Casper Ruud i French Open.

Ruud ble møtt med enorm applaus da han skulle serve for matchen etter nesten tre timer, og det gjorde han nådeløst. Matchballen satt med et serveess. Eventyret i Paris får ett siste kapittel. Det heter Grand Slam-finale. Ruud, som aldri har kommet videre fra tredje runde i French Open, er nå klar for en historisk finale i norsk idrettshistorie.

– Ja, det var en strålende kamp for meg. Marin var best i første sett, jeg var for defensiv. Men etter det spilte jeg noe av min beste tennis i år, så jeg er superhappy, sier Ruud.

Ruud fikk både jubel og litt buing etter seieren, det var åpenbart mange kroater på tribunen i Paris.

Det hjalp ikke motstanderen at han har mer erfaring med store semifinaler, at han er ti år eldre eller at han har vunnet en Grand Slam tidligere. Casper Ruud var best i tre av fire sett.

Casper Ruud var helt suveren i det tredje settet, både før og etter at en banestormer hadde demonstrert mot klimaforandringer.

For på stillingen 4–1 til Ruud i tredje sett kom det plutselig en ung dame inn på banen som satte seg fast i tennisnettet med en ståltråd rundt halsen. Det skal være 22 år gamle Alizée, som en miljøaktivist. «Vi har bare 1028 dager igjen» sto det på t-skjorten hennes. Spillerne og dommeren forlot banen. Hun satt i flere minutter, før sikkerhetsfolk omsider fikk henne av nettet.

Ruud har møtt to av de tre store i kamp tidligere, både Novak Djokovic og Roger Federer, men dette blir første gang han spiller mot barndomshelten Nadal. Og det skjer på grusen i Paris hvor Nadal allerede har 13 Grand Slam-triumfer.

Cilic gjorde for mange enkle feil mot sn norske motstander. På stillingen 3–1 til Ruud i fjerde sett hadde kroaten allerede 50 upressede feil.

MOTSTANDER: Marin Cilic fra Kroatia på grusen mot Casper Ruud fredag.

Det første settet var kanskje preget av nerver for 23-åringen. 33-åringen fra Kroatia vet hvordan det er å stå i semifinaler - og finaler. Selv om Ruud tok et blankt første servegame, så tok Cilic over. For fra 3–3 og ut tilhørte settet 33-åringenpå 198 centimeter som tok første sett 6–3.

Ruud hadde et overtak i andre sett, og ledet både 3–1 og 5–3 i game. Og på stillingen 5–4 hadde Cilic 40–0, men Ruud tok seg sammen på egen serve, spilte en lang ball helt nede ved linjen , før han leverte et serveess. Deretter spilte nordmannen Cilic helt ut av stilen og utlignet til 40–40. Deretter leverte Ruud nok et serveess. Før han leverte enda en nydelig ball ned langs linjen. Cilic sto bare å så på. Dermed var det 1–1 i sett.

Ruud hadde møtt Cilic to ganger før fredagens semifinale, fredag plusset 23-åringen fra Snarøya på til tre seire på tre kamper.

Det ble dramatisk i den andre semifinalen mellom Rafael Nadal og Alexander Zverev tidligere fredag. Zverev tråkket veldig stygt over mot slutten av det andre settet etter tre timers spill. Tyskeren forlot banen i tårer og rullestol, kom inn igjen på krykker og takket for seg. Etter kampen fikk Nadal spørsmål om Ruud fra VG:

Det var ikke helt fullt på hovedarenaen court Philippe-Chatrier. Det er plass til 15.000 tilskuere. Rundt 13.000 så Ruud mot Cilic.

Både Cilic og Ruud spilte karrierens første semifinale i Paris fredag kveld. Den langt mer erfarne kroaten har tidligere spilt to kvartfinaler i French Open. Der ble det tap mot Stan Wawrinka i 2017 og mot Juan Martín del Potro året etter, viser fakta fra Opta.

PAPPA: Trenerfar Christian Ruud fulgte spent med fra tribunen.

Ruud spilte for sin niende finale på grus de tre siste sesongene. Han er den spilleren med flest finaleseire på grus de siste årene, med en mer enn Novak Djokovic og Stefanos Tsitsipas. Ruud hadde før semifinalen vunnet 65 gruskamper siden 2020, det er 14 mer enn noen andre, Stefanos Tsitsipas har 51, viser tall fra Opta.