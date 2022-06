Kristoff om Uno-X: – Blant lagene som er aktuelle

Alexander Kristoff utelukker ikke at han kan ende opp i det norske sykkellaget Uno-X. Fire lag har vist konkret interesse for ham.

Alexander Kristoff vurderer å bytte lag til Uno-X.

Det melder Sykkelmagasinet etter å ha snakket med Kristoff.

– Uno-X er blant lagene som er aktuelle akkurat nå. De har vist veldig framgang i år og er blitt et spennende lag, sier Kristoff.

Han kjører for Intermarché-Wanty-Gobert denne sesongen. Det belgiske sykkellaget jobber for å forlenge samarbeidet.

– De ønsker å ha meg med i ett eller to år til. Vi har holdt forhandlinger, men fortsatt er det litt avstand rundt hva jeg ønsker meg og det jeg blir tilbudt. Jeg håper egentlig å ha det avklart ganske snart og egentlig før Tour de France, avslører Kristoff.

Dersom han bytter lag, er Uno-X veldig interesserte i å signere 34-åringen. Det bekrefter lagets sykkelsjef Jens Haugland.

– Jeg kan bekrefte at vi sjekker hva som er mulig å få til med Alexander Kristoff. Det er lang vei fra det til å få ham i gult og rødt. Vi er opptatt av å gjøre det på en måte som er rett for Uno-X, sier Haugland.

Hardtsatsende Uno-X skal være nær ved å sikre seg den danske sprinteren Mads Pedersen.

I et intervju med TV 2 etter en etappe i Tour of Norway i slutten av mai gikk dansken langt i å antyde at Uno-X kan bli hans neste arbeidsgiver.

– Alt kan skje. Alt er mulig, sa Pedersen, før han svarte kryptisk på spørsmål om han allerede har signert for Uno-X:

– Det vet jeg ikke. Kanskje, sa han med et lurt smil.