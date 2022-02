Peder Kongs­haug tok OL-gull: – Spesiell følelse

Peder Kongshaug (20) fra Stavanger Sandnes Skøyteklubb tok OL-gull sammen med sine norske lagkamerater.

Peder Kongshaug (i midten), Hallgeir Engebråten (bak) og Sverre Lunde Pedersen kunne juble for OL-gull på lagtempo.

Peder Kongshaug, Sverre Lunde Pedersen og Hallgeir Engebråten var overlegne i finalen og sikret norsk OL-gull i lagtempo.

– Det er helt utrolig. Dette har vi jobbet hardt for som et lag. Det er en spesiell følelse, sier Kongshaug til Discovery.

Norge gikk hardt ut fra start, og fikk raskt en ledelse på over et sekund til finalemotstander ROC.

Peder Kongshaug førte an, og avstanden til det russiske laget ble større og større.

– Jeg kjente det gikk fort i starten og sleit med å stokke beina på slutten. Det var uvirkelig å krysse mållinjen og se at det gikk, sier Kongshaug til Discovery.

Til slutt kunne Kongshaug, Pedersen og Engebråten krysse målstreken som suverene olympiske mestre. Med tiden 3.38.08 var Norge hele 2.38 sekund foran sølvvinner ROC.

Aftenbladet var tilstede i Sørmarka Arena der familie og venner var samlet for å se Peder Kongshaug gå inn til OL-gull.

– For noen gutter, for et lag, for en gjeng. ROC hadde ikke sjans, sier mor til Kongshaug, Kristin F. Kragseth.

– Dette er fantastisk! Hurra for Stavanger og hurra for Norge, sier en stolt mamma.

Norge kopierte dermed bragden fra Pyeongchang i 2018, og ble den første nasjonen med to OL-gull på herrenes lagtempo. Da var verken Kongshaug elller Engebråten på det norske laget. Sverre Lunde Pedersen gikk sammen med Håvard Bøkko og Simen Spieler Nilsen.

USA tok bronsen da de seiret over Nederland i bronsefinalen.

Peder Kongshaug, til høyre, jubler for finaleplass sammen med Sverre Lunde Pedersen, til venstre, og Hallgeir Engebråten.

Her fulgte vi finalen:

Laget tok seg til finale ved å slå Nederland i semifinalen. Der la det norske laget seg bak fra start, men med en sterk avslutning var de over ett sekund foran Nederland og sikret dermed finaleplassen.

