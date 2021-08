Japan setter ny korona-rekord til Paralympics-åpning: – Enda mer alvorlig

TOKYO (VG) Tokyo har unntakstilstand og strenge regler, men corona-smitten er enda større nå til Paralympics enn det var under OL.

PÅ PLASS: Sarah Louise Rung og Birgit Skarstein i deltakerlandsbyen mandag.

Tirsdag er det åpningsseremoni for Paralympics, der Birgit Skarstein, Sarah Louise Rung, Tommy Urhaug og flere skal kjempe for norske medaljer.

I helgen noterte Tokyo over 5000 nye smittetilfeller per dag – fire dager på rad. Ukesnittet endte på drøyt 4700.

Til sammenligning var det vel 4000 i snitt den siste uken av OL.

Totalt for hele Japan ble det for første gang målt mer enn 25.000 smittede på én dag.

Eksperter mener at smitten har nådd et «katastrofalt» nivå, skriver Japan Times. De advarer også mot at testingen er så lav at det er mulig mange tilfeller ikke er oppdaget.

Unntakstilstanden er utvidet fra seks til 13 prefekturer, altså fylker. Presset på helsevesenet er enormt, og Tokyos guvernør Yuriko Koike håper å halvere antall personer som er utendørs til enhver tid.

– Sammenlignet med OL-utøverne har para-utøverne risiko for å få enda mer alvorlige symptomer, så vi må være enda mer forsiktige, sier Hidemasa Nakamura, en av lederne i arrangementsorganisasjonen, ifølge insidethegames.biz.

– Smitten har forverret siden OL, og den lokale medisinske situasjonen er tøff.

Den norske paralympics-troppen er likevel ikke bekymret:

– Jeg føler meg trygg. Det er strenge corona-tiltak her inne. Det testes hver dag og desinfeksjon overalt. Vi tar de forholdsreglene vi kan. Vi stoler på at det hindrer mer smitte, sier svømmeren Sarah Louise Rung når vi treffer henne i pressesonen på deltakerlandsbyen.

– Jeg føler meg veldig sikker her, sier den amerikanske bueskytter Matt Stutzman, som er en av de mest kjente utøverne i Paralympics, når VG møter ham på et pressetreff.

FLAGGBÆRERE: Den yngste og den eldste i den norske troppen skal være flaggbærere: Jens Lasse Dokkan (60) og Ida Louise Øverland (17).

– Hvis jeg ikke hadde følt meg sikker, så hadde jeg heller ikke vært her. Japanerne gjør en utrolig jobb for at vi skal være beskyttet mot smitte.

Sjef for den norske paralympics-troppen, Cato Zahl Pedersen, mener også at smittevernet er godt ivaretatt.

– Vi lever i boblen og vet ikke hva som foregår «der ute». Men jeg kjenner en stor grad av trygghet og ivaretakelse her inne. Jeg synes det er en god håndtering fra arrangørene. Vi må bare ha på oss maske og holde avstand i den grad det er mulig. Vi føler oss trygge.

Mandag ble det kjent 30 nye positive prøver med forbindelser til Paralympics, men ingen av disse var i deltakerlandsbyen.

Japan har etter hvert fått fart på vaksineringen. Ifølge avisen Mainichi er mer enn 40 prosent av alle på 12 år eller eldre i Tokyo nå fullvaksinert. 56 prosent har fått det første stikket.