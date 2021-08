Dobbel fra Undheim for Undheim

Lars Undheim scoret to ganger og hjalp Undheim til 5-3-seier over Moi i 5. divisjon fredag.

Livar Hadland ga Undheim ledelsen etter 28 minutter, men Ombeni Kelly Karahinda sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Undheim sendte Undheim i ledelsen på nytt da han satte inn 2-1 fire minutter før pause.

Målfest etter pausen

Marius Undheim sørget for Undheim-jubel da han satte inn 3-1 etter 65 minutters spill, og avstanden mellom lagene økte da Undheim satte inn 4-1 to minutter senere. Marius Aksnes Janvin reduserte til 2-4 etter 72 minutter. Gøran Tunheim Lye økte ledelsen for Undheim da han satte inn 5-2 sju minutter senere. André Sandsmark Skailand reduserte for Moi etter 90 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 5-3.

Poengjakten fortsetter

Moi har tapt alle kampene sine så langt denne sesongen.

Etter fredagens seier har Undheim fire poeng på to kamper, mens Moi blir værende på null poeng.

I neste runde er det mye å se frem til. Da skal Moi måle krefter med Eiger 2, mens Undheim møter Eiger 2.

