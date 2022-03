Hovland frustrert etter at storseier glapp: – Følte jeg burde vunnet

Viktor Hovland (24) kjempet en intens kamp om seieren i Arnold Palmer Invitational, men måtte til slutt se at han kom til kort mot formspilleren Scottie Scheffler (25).

SPEIDER MOT TOPPEN: Viktor Hovland har nå kun to spillere foran seg på verdensrankingen.

Hovland hadde mulighet til å ta sin største seier i karrieren, og under store deler av avslutningsrunden var han også i ledelsen, men før det siste hullet lå Hovland ett slag bak spillepartner Scottie Scheffler – og likt med flere andre spillere.

På hull 18 skaffet Hovland seg en seks meter lang putt for birdie, mens Scheffler på imponerende vis gjorde par. Hovland måtte dermed sette sin putt for å ta seg til et mulig omspill, men putten ble en liten meter for kort.

Scheffler vant med det turneringen ett slag foran Hovland, Tyrrell Hatton og Billy Horschel.

Hovland hadde vunnet tre av de siste syv turneringene han hadde spilt før ukens turnering.

– Jeg spiller åpenbart god golf, men denne svir. Jeg føler de siste seirene mine har kommet litt ut av ingenting. Denne gangen var det mer slik at jeg følte jeg burde vunnet. De svir litt, sier Hovland til PGA-touren.

fullskjerm neste FOR KORT: Viktor Hovland måtte se at birdieputten på hull 18 akkurat ble litt for kort. 1 av 3 Foto: DAVID CANNON / AFP

– Det er jo mye marginer. Jeg hadde kanskje mye marginer med meg de to første dagene, men det buttet litt imot på de siste to, sier Hovland til Discovery+.

Selv om seieren glapp, vil turneringen sende nordmannen opp på tredjeplass på verdensrankingen igjen. Det er en tangering av Hovlands karrierebeste, en posisjon han også hadde etter seieren i Dubai tidligere i år. På damesiden har Suzann «Tutta» Pettersen vært oppe på annenplass på kvinnenes verdensranking.

VINNEREN: Scottie Scheffler og Viktor Hovland (med ryggen til) takker hverandre for runden.

Hovland vinner med det også 908 000 amerikanske dollar, tilsvarende 8,14 millioner norske kroner.

For Scheffler er det karrierens andre seier på PGA-touren, etter at han tok sin første seier i Phoenix for tre uker siden. Hovland og Scheffler kom inn på PGA-touren sammen i 2020/21-sesongen, og Scheffler vant prisen som «årets rookie» (årets nykommer) foran Hovland etter nevnte sesong.

Fakta Topp fem på verdensrankingen etter Arnold Palmer Invitational Jon Rahm Collin Morikawa Viktor Hovland Patrick Cantlay Scottie Scheffler Les mer

Hovland ledet turneringen etter to runder, og hadde på halvveis på den tredje runden en ledelse på fire slag til de nærmeste konkurrentene. En dårlig avslutning gjorde at han imidlertid var ett slag bak lederduoen Billy Horschel og Talor Gooch etter tre av fire runder.

Søndag var det de to amerikanerne som virkelig skulle få det tøft. Gradvis spilte Gooch seg ut av seierskampen, mens Horschel også havnet bakpå. Hovland leverte samtidig stødig golf i innledningen.

Rundens første birdie kom på hull 7 for Hovland, etter et nydelig utslag på det rundt 180 meter lange par 3-hullet:

Hovland var med det i ferd med å stikke fra konkurrentene, men bogey på hull 8 og 9 etter innspill i greenbunkeren gjorde at konkurrentene igjen nærmet seg. Nordmannen slo tilbake med birdie på hull 11, men måtte se at det ble en ny bogey på hull 13 etter å ha treputtet fra syv meters hold.

Foran de siste fem hullene var Hovland i delt ledelse sammen med spillepartner Scottie Scheffler, og på hull 15 så det ut til at Hovland skulle dra fordel av at Scheffler spilte seg langt ut til venstre på utslaget, og bare fikk ballen ut i roughen med andreslaget. Scheffler klarte å redde par etter å ha senket en syv meter lang putt, mens Hovland slo seg 25 meter forbi hullet på innspillet og plutselig måtte kjempe for par selv.

Det klarte han ikke etter å ha slått bunkerslaget tre meter unna hullet. Hovland har slitt med spillet fra sanden i turneringen, og reddet seg kun tre av 13 ganger. Riktignok har han også levert noen fantastiske enkeltslag fra bunkeren, som dette fra den tredje runden:

Hull 16 skulle igjen snu opp ned på turneringen. Før hullet var Scheffler alene i ledelsen, ett slag foran Gary Woodland, Hovland, ferdigspilte Tyrrell Hatton og Billy Horschel som kom snikende bakfra.

Woodland gjorde eagle på hull 16, mens Hovland gjorde birdie. Dermed var det Woodland som tok over ledelsen, men han spilte den bort med en dobbeltbogey på hull 17 etter et forferdelig bunkerslag.

Dermed var det igjen Scheffler og Hovland som var i førersetet før de skulle slå ut på hull 17. Der ble det en bogey for Hovland, mens Scheffler gjorde par. Nordmannen måtte dermed ta inn et slag på det siste hullet, men der ble det par for begge de to og dermed turneringsseier til Scheffler.

