Ut mot Solskjær: – Fullstendig stryk i kampforberedelser

(Manchester United – Liverpool 0–5) Kritikken hagler mot Manchester United og Ole Gunnar Solskjær etter stortapet mot Liverpool.

Manchester United ble ydmyket hjemme mot Liverpool og gjestene ledet 2–0 allerede etter et kvarter. Ole Gunnar Solskjærs menn gikk til pause til buing fra hjemmepublikummet på stillingen 4–0 til Liverpool, og i den andre omgangen scoret Mohamed Salah Liverpools femte da han sikret seg et hat trick på Old Trafford og sørget for at Liverpool vant 5–0.

På de siste fire kampene i Premier League har det kun blitt ett poeng for Manchester United.

– Jeg tror på meg selv og jeg er nær det vi ønsker i denne fotballklubben. Resultatene i det siste har ikke vært gode nok, sier Solskjær på pressekonferansen etter kampen.

Solskjær mener laget hans har sluppet inn altfor enkle mål den siste tiden.

– Manchester United har vært gjennom vanskelige tider tidligere, og vi har alltid slått tilbake. Vi har startet denne sesongen dårlig. Vi har truffet en vegg. Vi trenger å bygge opp en rekke med resultater – og holde nullen, sier Solskjær.

FÅR STRYK: Ole Gunnar Solskjær måtte se at Manchester United var sjanseløse mot Liverpool.

Fotballanalytikeren Michael Cox har skrevet flere bøker om taktikk i Premier League, er skribent for The Athletic og har over 268 000 følgere på Twitter. Han er nådeløs og stempler dette som en historisk bunnprestasjon.

– La oss ikke pakke det inn, dette er trolig den verste lagprestasjonen i Premier League-historien. Resultater kan være villedende. Da Manchester City vant 6–1 (mot Manchester United i 2011), var stillingen 3–1 da overtiden startet. Prestasjonen da var ikke så ille – men dette er ydmykende, ti ganger verre enn det, skriver Cox på Twitter.

– Solskjær er veldig heldig at Spurs forrige sesong (1–6) og Liverpool i dag (0–5) i stor grad stoppet å spille ti minutter ut i den andre omgangen. Hvis ikke kunne Manchester Uniteds rekordtap (0–7) vært innenfor rekkevidde ved begge anledninger, skriver Cox.

En som ikke er imponert over Manchester Uniteds spill er Øyvind Eide, som skriver taktiske analyser for Manchester Uniteds norske supporterklubb, og følger laget tett.

– Det går på planen her. Jeg forstår ikke hva han vil. Det er nødt til å bli utfordringer når han forsvarer seg på den måten. Det er fullstendig stryk i kampforberedelser, sier Eide til VG.

Eide sier han «ser hva de prøver på», men:

– De gjør det samme i kamp etter kamp, men forventer et annet resultat. Det er galskap å fortsette med det. Over tre år har det nesten konstant vært en berg-og-dal-bane. Det viser at han ikke greier å etablere laget i toppen, sier Eide om «prosjekt Solskjær».

Liverpool ledet hele 4–0 til pause og scoret kampens siste mål fem minutter ut i den andre omgangen. Med en halvtime igjen ble Paul Pogba utvist for hjemmelaget, og Liverpool kontrollerte kampen den siste halvtimen.

KRITISK: Øyvind Eide ser ikke helt hvor «prosjekt Solskjær» er på vei. Her fra tiden som trener i Kongsvinger.

Eide mener Manchester United ikke var i nærheten av å matche intensiteten til Liverpool i starten av kampen, og han stiller seg svært kritisk til manglende defensive grep for å demme opp for Liverpools angrepsrekke, anført av Premier League-toppscorer Mohamed Salah.

Kun én gang i løpet av de siste 21 kampene har Manchester United holdt nullen. I de siste tre kampene har det blitt elleve baklengsmål.

– Liverpool viser nivået sitt og United viser nivået sitt. Liverpool viser fart og presisjon, mens det hos United fremstår som kaos. De håper de kan finne på noe. Det er en veldig stor forskjell. Klopp viser en taktisk «masterclass». Det gjør ikke trenerteamet til Solskjær og Solskjær selv, mener Eide.

PS! Manchester Uniteds neste kamp er borte mot Tottenham på lørdag.