Norge vant etter vanvittig opphenting - Tandrevold avgjorde på ankeretappen

Karoline Knotten (27) fikk den verst tenkelige starten på stafetten i Anterselva, men da tsjekkernes Lucie Charvátová kjørte ut av løypa, benyttet ankerkvinnen Ingrid Landmark Tandrevold (25) muligheten til å skyte Norge til seier.

FRA MARERITT TIL SUKSESS: Ingrid Landmark Tandrevold blir gratulert av lagvenninnene da hun går over mållinjen som vinner av stafetten i Anterselva.

Etter en fryktelig start for Karoline Knotten på første etappe og en grei etappe av Tiril Eckhoff (31), lå Norge helt nede på 11. plass før de to siste etappene. Der gikk Ida Lien (24) og Ingrid Landmark Tandrevold strålende - samtidig som flere av de fremste rivalene satte seg selv i trøbbel.

– Jeg må bare takke de andre jentene, sier Karoline Knotten i NRK-intervju.

– Det er godt at vi klarer å vinne uten verdenscuplederen, sier Tiril Eckhoff.

For både Norges store OL-håp Marte Olsby Røiseland (31) og svenskenes Elvira Öberg (22) valgte å stå over for å forberede seg til vinterlekene.

Karoline Knotten og Ida Lien gikk begge for den ledige plassen på OL-stafetten, der Tiril Eckhoff, Ingrid Landmark Tandrevold og Marte Olsbu Røiseland i utgangspunktet er selvskrevne.

Ida Lien gikk veldig bra for Norge på tredje etappe i Anterselva - og sikret seg etter alt å dømme plass på stafettlaget i OL.

– Strafferunde på liggende er fy-fy, fastslår NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith etter at Knotten hadde bommet og bommet og fått en strafferunde. Tre ekstraskudd hjalp ikke.

– Det er tydelig at spenningen tok henne, sier ekspert Ola Lunde på direkten.

– Irriterende. Jeg hadde kanskje litt høye skuldre, sier Karoline Knotten til NRK. Hun lå helt nede på 18. plass etter den liggende skytingen.

Tiril Eckhoff gikk andre etappe. Hun slapp strafferunder, men også hun måtte bruke fire ekstraskudd. Norge sto dermed med én strafferunde og åtte ekstraskudd etter to etapper.

Eckhoff sende Ida Lien ut på 11. plass. Hun visste at det kanskje handlet om en plass på stafettlaget i OL. Lien slapp med ett ekstraskudd på liggende.

Hviterussland ledet etter første etappe, men skjøt seg kjapt ut av tetstriden, og Russland tok føringen i stafetten. Irina Kazakevitsj er ikke kjent som noen stor ståendeskytter, og pådro seg like godt tre strafferunder på den siste skytingen på tredje etappe.

Ida Lien derimot skjøt seg ganske sikkert til plass på stafettlaget i OL da hun hadde fem strake treff på stående - og dermed var Norge topp tre med bare 17 sekunder opp til ledende Italia etter skytingen.

– Det er ingen tvil om at hun får gå stafetten i OL, sier NRKs Ola Lunde på direkten om Ida Lien, som gikk inn konkurrentene før veksling. Dermed kunne Ingrid Landmark Tandrevold gå ut som nummer én etter Liens sterke etappe - med bare ett ekstraskudd.

– En god opplevelse, sier Lien om stafettetappen sin.

– Hun klarte å holde hodet kaldt i en ganske presset situasjon. Da alle de store nasjonene sviktet, så sviktet ikke Ida, sier Tiril Eckhoff.

Tandrevold hadde ikke en eneste bom på liggende og gikk dermed ut samtidig med Tsjekkias Lucie Charvátová i ledelsen.

I et forsøk på å holde følge med Tandrevold, skled Charvátová ut av løypa og ned i «grøfta» før ståendeskytingen. Hun tapte masse tid og da Ingrid Landmark Tandrevold klarte seg med ett ekstraskudd, var det ingen tvil om hvor seieren skulle havne.

– En merkelig affære, fastslår NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith om stafetten i Anterselva.

Russland ble nummer to og Frankrike nummer tre.