Ritthikiad (Tom) Sitthisri (Birkedal) bøttet inn mål mot Nærbø

Ritthikiad (Tom) Sitthisri (Birkedal) ledet an med fire av målene i 6-1-seieren over Nærbø i G19 2. divisjon onsdag. Det var sesongens første seier for Varhaug 2.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden