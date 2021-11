Bekreftet: Ole Gunnar Solskjær ferdig i Manchester United

Den norske manageren Ole Gunnar Solskjær (48) får ikke fortsette i jobben for «De røde djevlene» på Old Trafford.

FERDIG: Ole Gunnar Solskjær leder ikke laget ut under flomlysene borte mot Villareal i Champions League på tirsdag.

Det bekrefter klubben på sine hjemmesider søndag formiddag.

«Ole vil alltid være en legende i Manchester United, og det er synd at vi nå må ta denne vanskelige avgjørelsen. De siste par ukene har vært skuffende, men de må ikke overskygge jobben som har blitt gjort over de siste tre årene for å gjenoppbygge grunnlaget for langsiktig suksess», skriver klubben.

Ifølge lokalavisa Manchester Evening News kom nordmannen til treningsanlegget allerede klokka 9 søndag morgen. Også klubbens sterke mann, Ed Woodward, kom til Carrington i morges.

Solskjær returnerte til «Drømmenes Teater» med storm som en midlertidig erstatter for José Mourinho i desember 2018.

1069 dager senere er det over. Nordmannen er ferdig etter en horribel rekke med kamper, og endte ferden med et 1–4-tap mot Joshua Kings Watford lørdag.

– Ikke i nærheten av godt nok, var managerens umiddelbare tanker etter det nederlaget, og klubben kalte inn til hastemøte som varte til langt på kveld.

Rundt halv elleve lokal tid begynte meldingene å tikke inn om at styret hadde bestemt seg for å avskjedige Solskjær.

Nå er det bekreftet.

«Vi vil takke Ole for hans utrettelige jobb som manager, og ønsker han alt godt for fremtiden. Han vil for alltid være velkommen tilbake til Old Trafford som en del av Manchester United-familien», skriver klubben videre i pressemeldingen.

Dermed leder Solskjær ikke laget i tirsdagens bortekamp i Champions League mot spanske Villarreal.

I pressemeldingen opplyser Manchester United at Michael Carrick vil lede laget i de kommende kampene. Klubben skriver videre at de vil nå se etter en manager som kan lede laget ut sesongen.

Carrick har vært en del av trenerteamet til Solskjær, og var også med under José Mourinhos tid som Manchester United-manager.

Favorittene til å ta over permanent er blant annet Zinedine Zidane, Brendan Rodgers og Mauricio Pochettino. Navn som Erik ten Hag og Luis Enrique har også blitt nevnt.

TAR OVER: Michael Carrick (t.h.), også han en tidligere Manchester United-spiller, skal lede de røde djevlene i de kommende kampene.

Null trofeer

Den nå arbeidsledige 48-åringen har vært i hardt vær tidligere, men har alltid klart å snudd det når det har sett som mørkest ut. I høst har det ikke gått like lett, og spesielt 0–5-tapet mot erkerivalen Liverpool var et dolkestøt for Solskjærs videre karriere som Manchester United-manager.

Etter lørdagens fadese ligger Manchester United på 7. plass på tabellen, over ti poeng bak serieleder Chelsea. I Champions League ligger de an til å gå videre etter noen sene mirakelscoringer av Cristiano Ronaldo.

Nordmannen vil alltid bli husket for den historiske starten på United-karrieren, samt snuoperasjonen i Paris, men det har vært lengre mellom høydepunktene det siste året.

På tre år ledet Solskjær Manchester United i 168 kamper i alle turneringer. Det ble 92 seirer, 35 uavgjorte og 41 tap med en målforskjell på 323–198 og 1,85 poeng i snitt per kamp.

2. plassen i Premier League fra 2020/21-sesongen vil stå igjen som Solskjærs beste resultat i United, samt finaletapet i Europa League.

FARVEL: Solskjær var nære ved å hente et trofé i Gdansk i sommer, men det ble tap på straffekonkurranse i Europa League-finalen.

Dermed ble det aldri noe trofé for nordmannen som United-manager.

Solskjær signerte i sommer en ny treårskontrakt, og har angivelig over to millioner kroner i ukelønn. Når Manchester United-ledelsen nå velger å kvitte seg med 48-åringen får han trolig en solid økonomisk kompensasjon.

Ifølge britiske The Times forventes det at Solskjær får snaue 90 millioner kroner for å avbryte kontrakten som opprinnelig skulle gå til sommeren 2024.

Fra eventyr til mareritt

Som spiller var han i Manchester United fra 1996 til 2007 og scoret 126 mål på 366 ligakamper. Kort tid etter at han la opp var han innom flere trenerroller i klubben, blant annet for reservelaget.

Kristiansunderen kom inn som midlertidig manager den 19. desember 2018 – etter at Jose Mourinho hadde fått sparken. Tre dager senere vant United 5–1 over Cardiff. Med Solskjær som «caretaker» tok laget åtte strake seirer i ulike turneringer.

DRØMMESTARTEN: Ole Gunnar Solskjær feirer med spillerne etter 5–1-seieren mot Cardiff i sin første kamp.

Ikke før den 12. februar 2019 kom det første tapet med 0–2 for Paris Saint-Germain i Champions League.

Den 28. mars 2019 ble Solskjær ansatt som permanent United-manager – med treårskontrakt. Sommeren 2021 ble de enige om en ny treårskontrakt, så Solskjær har altså mer enn to og et halvt år igjen av avtalen med Manchester United. Det er også en opsjon om å forlenge til 2025.

I Solskjærs første sesong (da han tok over halvveis) ble Manchester United nummer seks i Premier League, deretter tredjeplass etter en sterk vårsesong og i 2020/21 avanserte de til annenplass.

Under Solskjær har Manchester United forsterket med blant andre Harry Maguire, Bruno Fernandes, Raphaël Varane, Jadon Sancho og ikke minst Cristiano Ronaldo.

De siste ukene har det vært mange nedturer med tap for West Ham (ligacup), Aston Villa, Leicester – 0–5 for rivalen Liverpool foran eget publikum, 0–2 hjemme i derbyet mot Manchester City og altså 1–4 borte mot et Watford-lag som lå rett over nedrykksstreken.

Managerkarrieren startet som et eventyr på Old Trafford for Solskjær, men endte i et mareritt.

MARERITT-AVSLUTNINGEN: Ole Gunnar Solskjær og flere av spillerne ute på banen etter 1–4-tapet mot Watford.