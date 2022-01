Slik blir idrettsåret 2022: Starter med vinter-OL og avsluttes med fotball-VM

Idrettsåret 2022 byr på flere mesterskap. I februar er det klart for vinter-OL i Beijing der Norge er blant favorittene i mange av grenene. Her fra en langrennsdistanse i 2018.

Frankrike er regjerende verdensmester i fotball. Idrettsåret 2022 avsluttes med VM i Qatar.

Vinter-OL i Beijing leder an i et innholdsrikt idrettsår der også fotball-EM for kvinner, fotball-VM for menn i Qatar og friidretts-VM i USA står på menyen.

