Roma vant historiens første Conference League – slo «norske» Feyenoord

(Roma – Feyenoord 1–0) Nicolò Zaniolo scoret hat trick mot Bodø/Glimt i kvartfinalen, og ble matchvinner da Roma vant sin første turnering i UEFA-regi i klubbens historie.

Publisert: Publisert: I går 22:56

Roma sendte Bodø/Glimt ut i kvartfinalen i Conference League etter to kamper med mye dramatikk og kontroversielle situasjoner – i all hovedsak utenfor banen.

Onsdag sørget de igjen for at det ikke ble norsk jubel i Conference League, med seieren i den første finalen i den nystartede turneringen.

Fredrik Aursnes spilte hele kampen på midtbanen for Feyenoord, mens Marcus Holmgren Pedersen ble byttet inn med et drøyt kvarter igjen. Men hverken de eller noen andre av Feyenoord-spillerne klarte å få ballen forbi Roma-keeper Rui Patrício.

– Jeg føler vi har et bra press i andre omgang. Vi har to-tre i stangen, som det er surt å ikke få uttelling på selvfølgelig. Men slik er det, sier Aursnes til Viaplay.

For Roma-trener José Mourinho er det hans femte europeiske tittel. Han har tidligere vunnet Champions League med Porto (i 2003/04) og Inter (2009/10), UEFA-cupen med Porto (i 2002/03) og Europa League med Manchester United (2016/17).

Det er også Mourinhos første trofé siden Europa League-seieren, og portugiseren jublet vilt etter at sluttsignalet lød.

Mourinho og resten av trenerteamet til Roma var svært aktive på sidelinjen mot slutten av kampen.

– Det er fullstendig sirkusdirektør. Dette kan han. Dette har han gjort før, og så kan vi prate om fair og ikke fair. Han slipper unna med det. Det gjør han. Han er en smart kar også, sier Molde-trener Erling Moe om Mourinho i Viaplay-studioet etter kamp.









MORUNHO OG GJENGEN: Roma-treneren med Conference League-trofeet.

– Nå har han tatt rent bord i Europa. Kanskje må han ta et landslag snart og vinne et sluttspill der også, sier den tidligere norske landslagskapteinen Henning Berg i Viaplay-studioet.

Ser man vekk fra ulike supercuper, er det kun Giovanni Trapattoni (én seier i Serievinnercupen, tre seirer i UEFA-cupen og én seier i Cupvinnercupen) som kan matche Mourinhos fem europeiske titler på herresiden.

Seieren må kunne kalles svært etterlengtet for den italienske storklubben.

– Det er en barndomsdrøm som går i oppfyllelse. Dette trofeet er for fansen, sier matchvinner Zaniolo til Sky Sport, ifølge UEFA.

Det er klubbens første tittel siden de vant den italienske cupen i 2007/08-sesongen, og faktisk er det Romas første trofé i en konkurranse i UEFA-regi noensinne (og den første seieren i en europeisk klubbturnering siden de vant Messebycupen – forgjengeren til UEFA-cupen – i 1961).

De to tidligere finalene de har spilt i konkurranser i UEFA-regi endte begge med tap (i Serievinnercupen mot Liverpool i 1983/84 og UEFA-cupen mot Inter i 1990/91), men alle gode ting er tre for Roma, som nå går inn i historien som den første klubben som vinner Conference League.

HELTEN: Nicolò Zaniolo scoret kampens eneste mål.

Nicolò Zaniolo ble den store helten for Roma mot Bodø/Glimt i kvartfinalen. Da scoret han trick for det italienske laget.

– Han var i en klasse for seg selv i dag. Det er ufattelig høyt nivå på den spilleren, og han ga oss enorme problemer. Det er en forskjell fra tidligere kamper mot Roma, sa Bodø/Glimt-kaptein Ulrik Saltnes til Viaplay etter Glimts kvartfinaletap.

Like etter at halvtimen var spilt i finalen i den albanske hovedstaden Tirana, sendte Gianluca Mancini et innlegg inn i boksen. Zaniolo tok ned ballen på brystet og mens både Fredrik Aursnes og Feyenoord-keeper Justin Biljow stormet mot ballen, var italieneren iskald.





SCORINGEN: Nicolò Zaniolo kom seg akkurat først på ballen.

22-åringen kom seg først på ballen og med en elegant berøring vippet han ballen forbi Biljow og sendte Roma i ledelsen.

Det ble den eneste scoringen i en sjansefattig første omgang. Den andre omgangen viste seg å bli helt annerledes. Feyenoord kom ut og produserte sjanse etter sjanse.

To ganger i løpet av de første fem minuttene smalt det i den venstre stolpen til Roma-keeper Rui Patrício, den siste gangen etter at Patrício selv hadde vartet opp med en strålende redning på skuddet til Tyrell Malacia.

KONTRASTENE: Feyenoord-spiss Cyriel Dessers fortviler, mens Tammy Abraham gir keeper Rui Patrício en god klem etter en redning.

Roma hevet seg gradvis utover i omgangen, og Feyenoord klarte aldri å få i gang den siste sluttspurten. Og dermed så ble det Roma som vant Conference League 2021/22.