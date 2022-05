Scoringslykke for Bratland

Jørn Bratland scoret to ganger og hjalp Varhaug 2 til 3-2-seier over Eiger 2 i 5. divisjon, Rogaland - Avdeling 1 i fotball tirsdag. Det var sesongens første seier for Varhaug 2.

