Putin-vennens sønn fikk drømmejobben i ishockey

Sønnen til en av Vladimir Putins beste kompiser har fått en av Russlands mest prestisjefylte trenerjobber i ishockey.

LYNKARRIERE: Roman Rotenberg (t.v.) tar selfie sammen med Vladimir Putin etter at de har spilt ishockey sammen for et par år siden. Nå er Rotenberg blitt trener for en av toppklubbene, SKA St. Petersburg, uten noen erfaring som trener.

Publisert: Publisert: I går 23:21

Patrick Thoresen ble i 2015 vinner av Gagarin Cup (KHLs svar på NHLs Stanley Cup) for SKA St. Petersburg.

Nå har Roman Rotenberg (40) blitt hovedtrener i denne klubben. Han er sønn av milliardæren Boris Rotenberg, Vladimir Putins barndomsvenn, judopartner og også hockeykompis.

Rotenberg har aldri trent noe lag, verken i yngres eller seniorer, men har ifølge MatchTV tatt trenerutdanning ved et universitet i Sibir.

Han overtar etter tidligere landslagstrener Valerij Bragin, som imidlertid blir i klubben - som assistent for Rotenberg, som blir KHLs yngste trener.

Roman Rotenberg er allerede nestleder i styret for KHL og for SKA St. Petersburg, som styres av en annen Putin-venn, Gennadij Timtsjenko. Klubben er eid av den statlige gasskjempen Gazprom.

– Det er direktørene som har ansatt meg. Dette er ikke noe nytt for meg. Dette er bare neste etappe, sier han i et intervju med Sport Ekspress.

Han sammenligner sin karriere med José Mourinhos. Han mener at begge har hentet inspirasjon fra sine forgjengere for å bli vellykkede trenere. Men Rotenberg bommer når han sier at «Mourinho startet som tolk for Ferguson» (Mourinho var derimot tolk for Bobby Robson).

– Det er mange slike trenere i historien. Dette er mitt liv, det gir meg muligheten til å utvikle meg og bli enda bedre, sier Roman Rotenborg ifølge sports.ru.

Kommentatorene er skeptiske til at Rotenberg har fått jobben.

– I en ideell verden hadde en trener startet med barn eller unge, gått den harde veien og fått verdifull erfaring. Men en mann med hans status har ikke tid til å gå gjennom alle nivåer, skriver Sport Ekspress-kommentatoren Mikhail Zislis.

– Dette er hans første jobb som trener, og han har aldri spilt profesjonell ishockey, fastslår Radio Svoboda i sin omtale.

Rotenberg selv sier til MatchTV at han har sett rundt 800 kamper i KHL og derfor har bred erfaring.

En rekke næringslivstopper og andre kjendiser blir med jevne mellom avbildet når de spiller ishockey med president Putin. Rotenberg og hans far Boris er to av disse.

Roman Rotenberg har allerede rukket å debutere som KHL-trener, og det endte med 5–1 seier over kinesiske Kunlun Red Star, som er en av klubbene i den russiske-styrte ligaen.

Faren Boris Rotenberg er ifølge Forbes god for rundt 10 milliarder kroner.