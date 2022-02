Curlingbohemen tar nettet med storm – etter OL forsvinner håret

BEIJING/OSLO (VG) Med sitt lange flagrende hår, frodige bart, tatoveringer og skatesko(!), tar den amerikanske curlingspilleren Matt Hamilton både nettet og OL i Beijing med storm.

Lørdag morgen, norsk tid, er Norge motstander for Hamilton og hans lagkamerater.

– De er noen karakterer et par av de guttene der, så det blir morsomt det. Vi kjenner de fleste, det er hyggelige gutter, sier Torger Nergård til VG.

Han, Steffen Walstad, Markus Høiberg og Magnus Vågberg har startet mesterskapet med én seier og to tap på tre kamper. USA har vunnet to og tapt én.

FARGERIKT LAG: Chris Plys, Matt Hamilton og det amerikanske laget tok gull for fire år siden. Lørdag morgen norsk tid er Norge motstander i gruppespillet.

Tidligere «Team Ulsrud»-spiller Christoffer Svae er ekspert for Discovery under OL, og kjenner godt til Hamilton, som han beskriver som en «veldig snill og fin fyr».

– Han er glad i alt som har med sport å gjøre, og han har alltid likt å ta litt mye plass, sier Christoffer Svae til VG. Svae var faktisk i amerikanerens bryllup.

FIRE ÅR SIDEN: Matt Hamilton ble olympisk mester under de forrige vinterlekene, i 2018. I bakkant ventet et besøk til det Det hvite hus og daværende president Donald Trump. Håret var kortere.

Og som sløret på en gifteklar brud flagrer amerikanerens hår når han beveger seg nedover isen i Beijing.

– I tillegg til håret og andre ting, har han den grønne luen i baklommen, lykkeluen. Han liker farger og har alltid nye sko, forteller Svae.

Etter OL forsvinner håret. 32-åringen har med vilje grodd det ut før vinterlekene, delvis for å skape blest, men aller mest for et veldedig formål.

– Jeg skal klippe det og donere det til en barneparykkstiftelse, sier Hamilton til NBC og legger til:

– Og jeg prøver å samle inn penger med en veldedige organisasjoner jeg jobber med, en fantastisk ideell organisasjon fra New York som driver med forskning på hjernekreft.

STJERNE: Curlingspilleren Matt Hamilton skal prøve å forsvare gullmedaljen fra 2018, på veien til finale setter han fyr på nettet.

Matt Hamilton er født i Madison i delstaten Wisconsin, han jobber til daglig som tekniker og blant hobbyene hans nevnes blant annet: Brenne kaffe, spille tennis, golf, fotball og å bruke tid med vennene sine.

Skoene er også svært bidragsytende til statusen som kulthelt. På et glatt underlag som is kan brodder være løsningen for mannen i gaten. Curlingspillere på sin side har en helt egen såle som gir feste når det skal jogges og kostes nedover isen.

Det har også skoene til Hamilton, men ikke i utgangspunktet. De er egentlig skatesko. I tillegg er det fargesprakende og ettertraktede. Nike-skoen er en hyllest til skateren Paul Rodriguez (4 gull i X Games) og skal illustrere 37-åringens lange karriere.

– Skill deg ut, vær unik, sier han selv om sin egen stil.

SKO: Matt Hamiltons fargerike Nike-sko er kirsebæret på toppen av kremen hva stilen til amerikaneren angår.