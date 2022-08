Øfsteng ble tomålshelt

Stord gikk på sitt tiende tap på rad da klubben røk 0-6 for Bryne i 2. divisjon, Avdeling 4 i fotball for kvinner søndag. Innbytter Oline Øfsteng scoret to mål.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden