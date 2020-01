– Vi har opplevd mye, som plastforsøpling på havet, men det er ikke i nærheten av det som skjer her. Det er forferdelig, sier Marie Rønningen.

Hun og makker Helene Næss befinner seg i havnebyen Geelong i Australia. Det er den nest største byen i delstaten Victoria, en av delstatene som er hardest rammet av brannenes herjinger. Byen ligger drøye syv mil fra Melbourne.

I Geelong skal VM i båtklassen 49er FX starte 10. februar.

Den norske duoen forbereder seg også til OL i Tokyo til sommeren, i likhet med andre toppseilere.

Verdens beste er på plass på en nøye planlagt treningsleir, men det som engasjerer utøverne mest er skogbrannene i Australia. De følger med på nyhetsbildet og ser at mange familier er hardt rammet.

– Det er som om kloden vår skriker om hjelp, sier Rønningen.

Fakta: Brannene i Australia Alle Australias åtte delstater er rammet. New South Wales og Victoria er hardest rammet. Bare i NSW er 40.000 kvadratkilometer svidd av. Nærmere 30 mennesker er bekreftet døde. Flere er savnet. Over 2000 bolighus er brent ned. Over 500 millioner dyr er døde. Gjennomsnittstemperaturen i Australia i fjor var den høyeste siden målingene begynte. Gjennomsnittsnedbøren var den laveste siden målingene startet. Kilder: Aftenposten, URIX og Bom.

Privat

Venter på beskjed

Idretten blir ikke så viktig under slike omstendigheter. De aktive avventer om det kommer endringer, eventuelt at VM arrangeres i et annet land. De har ikke hørt noe, men det blir diskutert i leiren.

– Foreløpig bruker vi munnbind på land og noen ganger på havet. Det var utsolgt for dem da vi kom hit ned i starten på januar, men finnene fløy inn mange slike som ble delt ut til seilerne, sier Næss.

Kapteinen forteller at det meldes sol om dagen, men når de ser ut av leiligheten, er det kun grått på grunn av all røyken.

– Det er ille å vite at det går ut over dyr og mennesker, legger Rønningen til.

Også andre idrettsutøvere opplever luftforurensningen, som tennisspillere som forbereder seg til Australian Open. Der falt Dalilia Jakupovic sammen tirsdag på trening, på grunn av hosterier.

Privat

Alt er bare grått

Så sent som i desember var det VM i seiling på New Zealand. Da ble den norske duoen nummer fire. På grunn av det kommende OL og uttak for flere seilere, ved siden av at båtparken var på denne siden av jorden, kom neste VM fort.

– Vi har vært i Australia et par ganger før, men sammenlignet med det er det ugjenkjennelig nå. Vanligvis ser vi mye natur. Nå er det grått på grunn av røyken, sier Rønningen.

Vindretningen avgjør hvor mye røyk som kommer til dette området, men selv om Geelong ikke er utsatt, så er alle i Australia opptatt av det som skjer.

Seilerne forteller at de følger med på TV, ser alle facebookgruppene som ber om penger til ofre og plakater utenfor butikkene som oppfordrer til det samme, slik som «Help the bushfighters».

Mange innbyggere klamrer seg til meldingene om at det skal komme regn.

Privat

– Hva sier de australske seilerne?

– De er bare veldig lei seg for at landet deres brenner opp. De får varsel fra det australske forbundet hver dag om det er trygt å trene.

Helene Næss, som er mannskap i båten, den som styrer seilene og farten, forteller at seilerne kjenner dette på kroppen, både følelsesmessig og fysisk.

– Vi hoster, spesielt når vi legger oss på kvelden. Det lukter brent her. De har ikke noe annet å gjøre enn å forholde seg til de meldingene som kommer.

PS: Langtidsprognoser fra Australias meteorologiske institutt Bom er her.