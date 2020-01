Den unge spissen, som har flere kamper for Norge på G15-, G16- og G17-nivå, undertegnet fredag morgen en kontrakt på 3,5 år med Premier League-klubben, ifølge avisen.

Avtalen blir til en proffkontrakt når Fiabema fyller 17 år i februar.

Den tidligere Tromsø-junioren imponerte på prøvespill i Chelsea i desember, og like før jul skrev avisen iTromsø at TIL hadde solgt Fiabema til London-klubben for 6 millioner kroner.

I tillegg har Tromsø sikret seg en videresalgsprosent på 10, samt bonuser ved A-lagsspill.

Chelsea var ilagt kjøpsnekt i forrige overgangsvindu som følge av brudd på reglene for kjøp av spillere under 18 år. Fiabema ble klubbens første kjøp i år.

