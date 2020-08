Hamilton punkterte, men vant på hjemmebane: – Aldri opplevd noe lignende

Lewis Hamilton gikk seirende ut av VM-runden i Formel 1 på Silverstone-banen søndag. Det var hans sjuende seier på hjemmebane.

Lewis Hamilton kunne juble for sin sjuende seier på hjemmebane. Foto: Bryn Lennon / Pool Getty

Tallet var sju for Lewis Hamilton søndag. Den britiske superstjernen tok sin sjuende seier i Storbritannias Grand Prix og sørget med det for at han er på god vei mot sin sjuende VM-tittel.

Mercedes-føreren vant foran Max Verstappen (Red Bull) og Charles Leclerc (Ferrari), men det ble en nervepirrende seier. Dekket på det ene hjulet holdt på å falle av helt på tampen av de 52 rundene, og etter å ha passert målstreken trygt, måtte Hamilton ut for å se på dekket. Da trakk han kanskje et lettet sukk over at det gikk så bra som det gjorde.

For mens briten var på vei mot mål, fikk han beskjed av laget sitt om å kjøre forsiktig for ikke å risikere full stopp på grunn av dekkproblemene. Det skjedde nemlig med lagkameraten Valtteri Bottas, som endte på 11.-plass etter å ha blitt tvunget til et sent depotbesøk.

Slik så dekket til Lewis Hamilton ut etter løpet. Foto: Bryn Lennon / Pool Getty

Hjertet i halsen

– Da jeg hørte at Bottas' dekk røk, føltes mine ganske gode, så jeg tenkte det kanskje var OK. De siste rundene var greie, men da jeg kom ut på rettstrekningen punkterte jeg, og da fikk jeg hjertet i halsen. Jeg kunne se at dekket var i ferd med å falle av, sa Hamilton etter løpet.

– Jeg kunne bare be om at det ville holde ut løpet. Jeg var veldig avslappet på slutten, men jeg har definitivt aldri opplevd noe lignende i siste runde før, sa briten.

Også Max Verstappen, som tok 2.-plassen, sa at han hadde hatt problemer med dekkene før han tok et sent depotbesøk fordi han trodde han uansett ikke kunne ta igjen Hamilton. Hvis han ikke hadde gjort det, ville han trolig vunnet da Hamilton punkterte.

– Det handler om flaks og uflaks. Dekkene mine så ikke bra ut i dag. Så punkterte Valtteri og Lewis. Jeg er veldig glad for 2.-plass, sa Verstappen, mens Max Leclerc beskrev det som et vanskelig løp.

Etter fire VM-runder har Lewis nå 30 poengs ledelse til nærmeste konkurrent, som er Bottas.

Fiasko for koronareserve

Vondt ble til verre for Racing Point-laget søndag. Sergio Pérez måtte trekke seg etter å ha testet positivt for korona. Lagkamerat Nico Hülkenberg kom inn som erstatter, men det gikk ikke særlig bra. Han skulle egentlig ha tatt plass i 13. startposisjon, men fikk problemer med bilen og fikk aldri startet.

Da de andre førerne trykket gassen i bånn og startet løpet, var faktisk understellet på Hülkenbergs bil løst. Laget bekreftet på Twitter at han måtte trekke seg fra løpet.

– Skuffende. Absolutt skuffende, skriver laget.

