Fikk skryt av sjefen etter Norge-tap: – Holder oss inne i kampen

SVERIGE - NORGE 0–2

Med godt forsvarsspill og en solid målvakt i Henrik Haukeland holdt Norges ishockeyherrer tapet nede på 0-2 borte mot Sverige i VM-oppkjøringen.

Samtidig som Frisk Asker og Storhamar spilte NM-finale i Asker, spilte landslaget borte mot Sverige i en nordisk turnering som første ledd i oppladningen til VM. Begge lag manglet en rekke profiler, og det var rom for mange unge fjes.

Svenskene tok ledelsen i første periode, og solid kjemping av de norske herrene hindret lenge ny scoring. Ni minutter før full tid fastsatte Sverige Daniel Zaar sluttresultatet til 2-0.

Etter kampen var landslagstrener Petter Thoresen fornøyd med å henge med helt inn.

– Vi stiller opp ordentlig til kamp. Det er godt forsvarsspill. Haukeland holder baklengsene nede, men vi gjør mye bra uten puck. Og så skaper vi altfor lite framover. Ofte gjør vi det litt vanskelig, i stedet for å skyte pucken mot mål, skal vi heller prøve å være kreative, og der er vi ikke akkurat nå, sa han til VG TV.

Hang med

Som ventet tok svenskene føringen fra start, og de skapte langt flere sjanser enn Norge, som var noe tafatte framover.

Fem minutter før første pause fikk Linus Sandin en grei oppgave da han satte inn 1-0. Scoringen kom etter et pent forarbeid av Emil Djuse, der Sandin enkelt flikket pucken i nettet bak Haukeland.

I annen periode hang Norge godt med og slapp ikke til de altfor store mulighetene til å begynne med, men fortsatt manglet mye offensivt.

– Vi starter perioden bra, og så blir vi blir pressa veldig tilbake etter hvert. Herlig å se at vi, tross mye press på oss, holder hodet noenlunde kaldt i egen sone. Haukeland holder oss selvfølgelig inne i kampen. Strukturen til det vi holder på med er til stede, og viljen til spillerne er veldig, veldig bra, sa landslagstrener Thoresen etter midtperioden.

Ny kamp lørdag

Norge åpnet solid også i siste periode, men ni minutter før slutt var det tellefeil blant de norske gutta, og dermed kunne Sveriges Zaar doble til 2-0.

Norge noterte fattige 12 skudd etter 60 minutters spill. Med 44 skudd imot og kun to innslupne skal Haukeland ha mye av æren for at tapet ikke ble styggere.

– Deilig å få litt skudd på seg, så det var bra, sa Norges bestemann.

– Vi spiller bra forsvarsspill stort sett gjennom hele kampen. Jeg synes ikke de er så mye bedre enn oss i dag. Vi er på rett vei, vi må bare våge mer med puck.

Norge fortsetter turneringen med ny kamp mot Sverige lørdag, før det blir to dobbeltkamper mot Finland og Danmark senere i april.

Ishockey-VM spilles i Slovakia i mai.