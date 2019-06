Maradona vil erstatte Solskjær: – Jeg er mannen til å gjøre jobben

I et intervju med fotballmagasinet FourFourTwo lanserer 58 år gamle Maradona seg til Old Trafford-jobben Ole Gunnar Solskjær i øyeblikket har.

– Hvis Manchester United trenger en manager, er jeg mannen til å gjøre jobben, sier argentineren som i øyeblikket er han trener i klubben Dorados på andre nivå i mexicansk fotball.

– Jeg vet at de (United) selger mange drakter over hele verden, men de trenger også å vinne trofeer. Det kan jeg ordne for dem, fortsetter han.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Var United-supporter

Videre røper legenden at han lenge hadde et bankende United-hjerte.

– Manchester United var mitt favorittlag i England i så lang tid. De hadde så mange fantastiske spillere og et fantastisk lag under Alex Ferguson. Men nå må jeg si Manchester City. Jeg vet du ikke bør bytte favorittlag på den måten, men det handler om Kun (Agüero), sier Maradona.

City-spiss Sergio Agüero var tidligere sammen med Maradonas datter Giannina. Sammen har de sønnen Benjamin.

