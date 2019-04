Barcelona nærmer seg tittelen etter knepen hjemmeseier

BARCELONA - REAL SOCIEDAD 2–1

Barcelona gjorde kun det som var nødvendig i 2-1-seieren hjemme mot Real Sociedad. Jordi Albas lave skudd etter litt over en time avgjorde.

Det var verken pent eller imponerende spill av katalanerne, men det var mer enn nok til å gå ytterligere et steg nærmere La Liga-tittelen. Seieren gjør at Barcelona fortsatt leder ni poeng foran Atlético Madrid når fem serierunder gjenstår.

I midtuken herjet Barcelona i 3-0-seieren over Manchester United og tok seg til semifinale i Champions League. Tre dager senere måtte hjemmelaget jobbe mer for seieren enn vanlig på Camp Nou.

Tross et enormt overtak i ballbesittelse slet Barcelona med å bryte ned Real Sociedads kompakte forsvar de første 45 minuttene. Gjestene kom i tillegg til noen gode sjanser de få gangene de var på motsatt banehalvdel.

Fakta: Spansk 1. divisjon fotball lørdag, 33. runde: Barcelona – Real Sociedad 2-1 (1-0) Mål: 1-0 Clement Lenglet (45), 1-1 Juanmi (62), 2-1 Jordi Alba (64). 75.470 tilskuere. Celta – Girona 2-1 (1-0) Mål: 1-0 Iago Aspas (34), 1-1 Cristián Portu (48), 2-1 Sofiane Boufal (69). 20.546 tilskuere. Eibar – Atlético Madrid 0-1 (0-0) Mål: 0-1 Thomas Lemar (85). 4750 tilskuere. Rayo Vallecano – Huesca 0-0 10.542 tilskuere. (©NTB)

Men rett før pause tok Clément Lenglet vertene i føringen. Det gjorde han med et kraftig hodestøt etter en corner.

Også etter sidebytte hang Real Sociedad overraskende godt med, og etter 62 minutter utlignet Juanmi til 1-1 etter en flott scoring. Han kastet seg ned og styrte ballen i mål.

Gleden ble kortvarig. To minutter senere sendte Jordi Alba et lavt skudd i nettmaskene fra kanten av straffefeltet. Lionel Messi gjorde forarbeidet i forkant. Dommeren brukte litt tid med å studere scoringen på video (VAR). Spørsmålet var om Ousmane Dembélé sto i en ulovlig offside, men kamplederen kom fram til at franskmannen ikke blokkerte for bortelagets keeper.

Tidligere på dagen vant tabelltoer Atlético Madrid 1-0 borte mot Eibar. Thomas Lemar scoret oppgjørets eneste mål fem minutter før slutt.