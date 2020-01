Rosenborg er interesserte. Nå har Henriksen hastverk med å finne ny klubb

Den norske landslagsspilleren har ikke spilt for Hull denne sesongen.

Markus Henriksen under en Hull-kamp for snart ett år siden. Da var han fortsatt kaptein. Siden har han knapt hatt en rolle i klubben han har vært i siden 2016. Foto: JOHN CLIFTON / Action Images / NTB scanpix

Markus Henriksen er virkelig ute i kulden. Prisen for 27-åringen er neppe høy, men Hull vil ikke slippe han gratis.

Overgangsvinduet i England stenger natt til lørdag. Hull-managere Grant McCann håper Henriksen har funnet seg en ny klubb innen den tid.

– To eller tre klubber er skikkelig interesserte i Markus, sier McCann ifølge lokale Hull Daily Mail.

Spørsmålet er imidlertid om det er nok tid.

– Det blir en sen en (overgang, jou.anm.). Hvor lang er en hyssing? Jeg er ikke sikker på om han flytter eller ikke. Vi ønsker at han gjør det siden det vil være det beste for guttens karriere. Spesielt fordi EM er rundt hjørnet og Norge har en mulighet til å komme med der, sier McCann.

I sommer ble det skrevet at Sporting Lisboa bød over 20 millioner kroner for Henriksen. Den overgangen ble ikke noe av.

Samtidig har Rosenborg flere ganger bekreftet sin interesse. Henriksen trente med gamleklubben så sent som i desember. Han og familien har vært hjemme i Trondheim den siste tiden.

Det er usikkert om Rosenborg kan være med på noen budkrig om midtbanespilleren. Det vil de etter alt å dømme ikke være i stand til. Mulighetene deres vil sannsynligvis være bedre om han ikke finner seg noen ny klubb før vinduet stenger.

Adresseavisen har torsdag ikke lyktes å komme i kontakt med Markus Henriksen.

