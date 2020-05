Nadal tviler på mer tennis i år

Tennisstjernen Rafael Nadal tror han har spilt sin siste kamp i 2020. Verdenstoeren er heller ikke sikker på at Australian Open på nyåret kan arrangeres.

Nå nettopp

Rafael Nadal tror det er helt usannsynlig med flere tennisturneringer i år. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

NTB

Det forteller den hardtslående spanjolen i et intervju med avisen El Pais , gjengitt av Daily Mail. Han forbereder seg nå først og fremst på å bli klar til Australian Open, som er den første Grand Slam-turneringen i 2021.

Sommerens Wimbledon-turnering er avlyst som følge av koronapandemien, mens Roland-Garros og US Open inntil videre er satt på vent.

– Jeg er mer bekymret for Australian Open enn det som skjer på slutten av dette året. Jeg tror 2020 i praksis er tapt, sier Nadal og fortsetter:

– Jeg håper vi kan starte opp igjen neste år. Jeg håper virkelig at det er tilfellet. Jeg håper også at vi kan spille før nyttår, men jeg tror dessverre ikke det.

Reisestopp

Det ser mørkt ut for internasjonal tennis med tanke på alle reiserestriksjonene som er innført i et forsøk på å holde koronautbruddet under kontroll. Alle store turneringer ønsker å tilknytte seg de beste spillerne, som normalt reiser verden rundt hele året.

– Om vi gjør en logisk øvelse: Vi reiser hver uke fra ett sted til et annet, vi er i kontakt med hoteller, flyplasser og mange ulike steder, sier Nadal i et annet intervju med avisen ABC.

– Om du ga meg en mulighet til å garantere at vi kan starte opp en normal sesong i januar 2021, ville jeg signert den avtalen uten å blunke, fortsetter spanjolen.

Veteran

Han sier samtidig at det er tungt å gå glipp av en så lang periode med tenniskamper, særlig ettersom han kan være på tampen av en lang og suksessrik karriere. Verdenstoeren fyller 34 år i juni.

– Følelsen min, og dette sier jeg med tristhet, er at vi mister et år av livene våre (som følge av pandemien). Og selv om det bare er ett år, er det mye mer verdifullt når du er 33 eller 34 enn når du er 20 og har mange flere år foran deg.

Nadal gjør det også klart at han ikke vil spekulere i å droppe US Open for å forberede seg maksimalt til en Roland-Garros-turnering i september/oktober.

– Det blir bare hypotetisk, for jeg tror ikke det kommer til å skje. Jeg tror rett og slett ikke at vi kan spille.