«Valakari kan ikke sparkes nå»

Gjennom to år og tre måneder har Simo Valakari bygget seg selv opp til Tromsø Idrettslags største profil. Gjennom å berge et tilsynelatende nedrykksklart TIL høsten 2017 gjorde Valakari seg selv uovervinnelig og urørlig som hovedtrener på Alfheim.

En fredag kveld i slutten av mars i år kom nyheten om at Valakari hadde forlenget avtalen som opprinnelig gikk ut 2020. TIL-ledelsen lot seg ikke påvirke av en elendig høst i 2018. Etter sommeren det året tok TIL nesten ikke poeng, men berget seg etter en brukbar vår.

Forlengelsen understrekte at det skulle satses langsiktig med finnen som sjef. Kontrakten som gjør Valakari til bedre betalt enn den best betalte spilleren går ut 2022.

Den utadvendte TIL-sjefen har heller ikke lagt skjul på hva som er hans ambisjoner i Tromsø. Titler, medaljer og europacup er blitt framholdt som målsettinger for hans tid i klubben.

Ronald Johansen / iTromsø

Realiteten i starten av oktober 2019 er noe helt annet. I TIL handler nok en høst om å berge plassen, for i det hele tatt å kunne være i Eliteserien, når klubben skal feire 100-årsjubileum i 2020.

Den ballbesittende stilen Valakari ble hyllet for – både internt i klubben – og ute blant folk, er nå blitt hans største utfordring. Runar Espejords mye omtalte intervjuer etter oppgjøret mot Bodø/Glimt sist søndag forteller at det åpenbart er usikkerhet blant spillerne om hva som skal til for å vinne kamper.

Og nettopp Bodø/Glimt-kampen var for mange dråpen som fikk det til å renne over. At TIL taper en treningskamp på vinteren, eller blir rundspilt i en kamp tidlig i sesongen når ikke alt er satt, tror jeg mange kan leve med. Men når dette skjer så sent i sesongen, etter at laget har trent sammen i ni måneder, vitner om et lag på vei i oppløsning.

24 tap på de siste 37 seriekampene ville ingen annen trener overlevd på Alfheim. Derfor er ropene på Valakaris avgang både forventet, og i normale tilfeller berettiget. Likevel er det ikke tid for å sparke TIL-treneren riktig ennå.

En sentral årsak er tidspunktet. Når søndagens kamp mot Kristiansund er ferdigspilt gjenstår det seks seriekamper. TIL avsatte Agnar Christensen i 2013 med fem kamper igjen. Den gangen klarte ikke Steinar Nilsen å snu trenden, og rykket ned.

Men både i 2005, 2006, 2015 og 2017 har TIL berget plassen etter et trenerskifte. Felles for disse var at de kom langt tidligere i sesongen.

Den andre, og kanskje langt mer sentrale årsaken, er avtalen Simo Valakari sitter i. iTromsø er kjent med at Simo Valakari de neste tre årene vil tjene rundt fem millioner kroner – som må betales nærmest umiddelbart dersom treneren avsettes i høst.

«Alle» vet at TIL ikke har penger. Og de har i hvert fall ikke fem millioner til å avsette en hovedtrener, pluss kostnadene en ny trener vil medføre. Jeg har heller ikke troa på at noen av TILs «gode venner» vil gi klubben disse pengene.

Det må være lov å spørre seg om hva som er det mest aktuelle hvis disse pengene kom på bordet. Sende Valakari hjem til Finland med fem millioner, eller gi ham disse midlene til å kjøpe spillere for.

Gjennom å signere avtalen i mars har TIL på mange måter forpliktet seg til Valakari, selv ved et nedrykk. Mange kan spørre seg om hvorfor TIL ikke har signert en klausul i avtalen som for eksempel ga en fast sum hvis treneren må avsettes av sportslige årsaker.

Striden mellom tidligere hovedtrener Kåre Ingebrigtsen og RBK gir deler av svaret her. RBK mente Kåre Ingebrigtsen var å regne som virksomhetens øverste leder. Da er det mulig å ha en slik klausul. Men Ingebrigtsen bestred dette, og saken endte dessverre til slutt i et forlik. Dessverre, fordi en dom her ville gjort det mye enklere både for trenere og klubber å vite hva de skal navigere etter.

I TIL er det etter hva iTromsø er kjent med en erkjennelse av at Simo Valakari ikke er virksomhetens øverste leder. Dermed må TIL trolig betale ut den resterende lønna hvis en avskjedigelse skulle komme på tale. Alternativt må Valakari selv si opp.

Likevel kan ingen tape kamper inn i evigheten. Rikard Norling overlevde et nedrykk i Brann, og fikk ikke fyken før laget lå som nummer ni i 1.-divisjon. Simo Valakari har enda muligheten til å berge plassen i Eliteserien.

Kritikken og støyen vil uansett vedvare, mye fordi TIL er så langt unna målene Valakari selv har framholdt. Og han bør samtidig ha med seg at spillere han er trener for var i klubben da både Steinar Nilsen og Bård Flovik ble avsatt. Å holde seg inne med disse blir en viktig nøkkel for Valakaris tid i Tromsø.

I en drømmeverden der pengene flyter fritt kunne TIL sikkert avsatt både Valakari, sportssjef Svein-Morten Johansen samt sendt halve stallen på dør med penger i lomma. Slik er ikke virkeligheten.

Kanskje det kan være nok inntil videre at Runar Espejord og Fitim Azemi får noen pasninger de faktisk kan score på?