Nok en treningskamp bak lukkede dører: Slik kan du se Moldes kamp mot KBK

Treningskampen går bak lukkede dører, med maks 50 stykker til stede. Rbnett har sikret seg rettighetene, og sørger for at våre abonnenter får se laget i oppkjøringa inn mot seriestarten om to små uker. Erling Moe forventer et tett og tøft lokaloppgjør.

