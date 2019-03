Sandviken tapte åpningskampen: – Får som fortjent

Sandviken – Røa 0–2

STEMMEMYREN: Etter en tam førsteomgang gikk Sandviken offensivt ut etter pause. Ti minutter ut i omgangen var det likevel Røa som gikk opp i ledelsen. Sandviken svarte med å press på bortelaget, men fikk aldri den forløsende scoringen.

– Av og til får man litt som fortjent. Jeg synes de er litt bedre enn oss i begge boksene. Det er litt der kampen avgjøres, oppsummerer Sandviken-trener Patrik Hansson etter kampen.

Fakta: Sandviken – Røa 0–2 (0–0) Toppserien, første runde Stemmemyren Tilskuere: Dommer: Malin Frantzen Øiseth, Fet IL Mål: 0–1 Ragne Svastuen (56.), 0–2, Synne Jensen (92.) Gule kort: Røa – Rebecka Holum, Katrine Jørgensen. Sandviken – Ingrid Stenevik. Sandviken (4–4–2): Nora Neset Gjøen – Cecilie Redisch Kvamme, Ingrid Østervold Stenevik, Stine Hovland (K), Ingrid Ryland – Ingrid Marie Karlsen Spord (Camilla Ervik fra 84.), Lisa Fjeldstad Naalsund, Amalie Vevle Eikeland, Marije Brummel – Maria Dybwad Brochmann (Ingrid Altermark fra 79.), Kennya Kinda Esther Cordner (Sofie Jensen fra 57.).

Nysigneringer fra start

Ti minutter før kampstart forsvant skylaget over Stemmemyren, og alt lå til rette for en strålende start på Toppserien 2019.

Sandviken stilte med hele fem nye spillere i startelleveren. Cecilie Kvamme, Ingrid Stenevik, Lisa Naalsund og Maria Brochmann, som alle var Arna-Bjørnar-spillere forrige sesong, fikk tillit fra start. I tillegg gled landslagsback Ingrid Ryland (hentet fra Djurgården) rett inn på laget.

Rolig åpning

Begge lagene åpnet forsiktig og slet med å spille seg til målsjanser. Røa hadde mest initiativ de første 20 minuttene, før Sandviken spilte seg inn i kampen. Likevel fikk de ikke samspillet helt til å stemme, spesielt på siste tredel.

Fire minutter før pause fikk Amalie Eikeland en kjempesjanse da hun mottok ballen på elleve meter, men skuddet var ikke godt nok og ballen føk over tverrliggeren. De siste minuttene av omgangen fikk Sandviken flyttet spillet høyere i banen og satt et trykk på Røa, men flere sjanser ble det ikke.

Havnet under

Etter at Sandviken hadde opprettholdt trykket fra start etter pause, satt ballen plutselig i nettet i motsatt ende, elleve minutter inn i omgangen. Ragne Svastuen ble tredd gjennom på et vakkert bueløp og gjorde ingen feil alene med keeper: Driblet seg først elegant forbi, før hun satt ballen i det tomme buret.

Sandviken svarte med å sette trykk på Røa, men de virkelig store målsjansene uteble. Til tross for et voldsomt press de fem siste minuttene fikk hjemmelaget aldri satt inn den forløsende utlikningen. På overtid fjernet Røa all tvil da Synne Jensen chippet ballen over keeper og i mål.