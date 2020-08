Manchester United-kapteinen møtte i retten: – Han nekter for alle anklager

Manchester United-kaptein Harry Maguire gjennomførte et rettsmøte i Hellas lørdag etter slagsmål og konfrontasjoner med politiet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Harry Maguire (øverst) på vei ut av rettslokalet i Hellas lørdag. Foto: Michael Varaklas / AP

NTB

Ifølge Sky News svarte ikke Maguire på spørsmål fra mediene utenfor rettslokalet.

– Maguire nekter for alle anklager. Han er i fin form. Jeg er overbevist om at han blir løslatt uten å bli siktet for noe, sa hans advokat Constantinos Darivas til gazzetta.gr før rettsmøtet.

Etterpå kommenterte advokaten slik på spørsmål om «Maguire er en fri mann?».

– For øyeblikket er han det.

Rettsmøtet ble gjennomført som antatt lørdag. Det er uklart hvilke forhold Maguire eventuelt er siktet for.

Harry Maguire må trolig møte i retten lørdag Foto: PHIL NOBLE / NTB Scanpix

Tok av

Rabalderet på en gresk ferieøy, har sendt Maguire inn på førstesidene i engelske aviser. Hendelsen er betegnet som «svært overraskende» av folk som kjenner Maguire. Han går for å være en snill ung mann.

Natt til fredag skal Maguire ha havnet i slagsmål med andre turister. Dette førte til at politiet etter hvert ankom strandbaren. Det var da Maguire og to andre personer etter hvert ble innbrakt.

I en uttalelse gresk politi sendte ut fredag opplyser de at det oppsto et slagsmål på politistasjonen etter at tre britiske menn ble pågrepet.

Ifølge politiet motsatte britene seg pågripelse og gikk til verbale angrep på politiet da de ble pågrepet, og en politimann skal ha blitt slått i ansiktet. Inne på selve politistasjonen skal det deretter ha oppstått ytterligere et slagsmål.

– De tre motsatte seg iherdig pågripelsen, dyttet og slo tre politibetjenter, opplyser gresk politi.

Ifølge øyenvitner skal Maguire ha vært del av en gruppe som hygget seg og drakk alkohol da Manchester City-fans på ferie i Hellas startet å rope til ham.

Situasjonen ble ganske fort skarpere, og det endte med håndgemeng. Politiet ble tilkalt, og Maguire ga seg ikke. Flere engelske aviser skriver at det måtte fire politifolk til for å få kontroll på ham. Så skal situasjonen ha blusset opp på politistasjonen.

Nyhetsbyrået AFP skriver også at Maguire skal ha tilbudt seg å kjøpe seg ut av varetekten.

(©NTB)