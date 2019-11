20-åringen tråkket over før bortekampen mot Follo søndag og spilte ikke da laget tok sesongens første seier på bortebane.

– Hevelsen er gått ned, jeg går og melder meg klar for kamp, sier Tord Haugseng til Aftenbladet etter å ha gjennomført siste trening tirsdag kveld.

– Jeg kjenner litt smerter, men går en lang tur som oppvarming. Det vil hjelpe, mener 20-åringen.

ØIF har funnet formen

Europacuplaget ØIF Arendal er mange hakk kvassere enn Follo, derfor har Nærbø gjort mye for å få den uforutsigbare skytteren og sterke forsvarsspilleren klar.

Rune Haugseng, den ene av Nærbøs to trenere, vet hva som venter: Et Arendal–lag som har hevet seg kraftig etter en merkelig svak start.

I god Nærbø–ånd tenker Haugseng at det også her er mulig å vinne med sedvanlig støtte fra fullsatt hall.

Pål Christensen

Fysisk lag

– ØIF har vunnet sine seks siste kamper. Laget er betydelig styrket fra forrige sesong, ikke minst ved at de har hentet inn flere spillere som er godt over to meter høye, forteller Haugseng.

Han nevner blant andre 2,08 mannen på strek, Kristian Rammel, som kom til ØIF fra proffopphold i Danmark.

Nærbø slo ØIF i én av tre kamper i sluttspillet i vår, men ellers har sørlendingene alltid vunnet obligatoriske oppgjør.