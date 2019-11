Seiersmaskinen var «en millimeter unna døden». Nå kan det bli seier igjen.

– Hickothepooh var en millimeter fra å dø, sier treneren Trond Anderssen.

På lørdag stiller seiersmaskinen fra Vestre Ådal i Buskerud i V75 på Jarlsberg. Og han kan vinne, ifølge Anderssen.

– Situasjonen for nær et halvt år siden var kritisk, fortsetter Trond Anderssen og tenker på de dramatiske minuttene på flyplassen i Halmstad i Sverige i juni. Han forklarer også hvorfor den norske seiersmaskinen havnet nettopp sør i nabolandet.

– Hickothepooh ble gitt en spennende invitasjon til et stort løp i Finland. Alt var på stell, arrangøren bød dessuten på flytransport, og det var en lystig gjeng som dro nedover vestkysten for å følge ham fram til Helsingfors. Slik gikk det ikke, forklarer landets største travtrener.

Klinikk

– Hickothepooh havnet i stedet for på dyreklinikken i Halmstad, hvor veterinæren startet behandling av den alvorlige kuttskaden. Først etter et par uker fikk vi hesten hjem igjen.

Andersen håper og tror at Hickothepooh kommer tilbake for fullt.

– Han er viril og er ved god helse nå. Treningene sier dette. Om framtiden er det vrient å spå, men alle på stallen tror og håper på mer suksess. Jeg har også lyst til å påpeke at arrangøren i Finland har stått ved vår side hele veien, og at eierne slipper de store kostnadene ulykken påførte dem. Vi er ikke ferdig med forhandlingene, men jeg har en god følelse om at det ordner seg, sier Trond Anderssen.