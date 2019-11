ØIF Arendal nær bragd i europacup-thriller - det kan bety mye om én uke

Nantes - Arendal 30–29

EHF-cupen er Europas nest gjeveste klubbturnering i håndball. ØIF Arendal møtte søndag ettermiddag franske Nantes i en svært tøff bortekamp.

Der var respekten lagt til side og storspillet tatt frem. Sørlandslaget imponerte stort mot det franske laget. Det ble riktignok tap for Arendal, men resultatet gir dem et svært godt utgangspunkt før returoppgjøret om én uke.

Fem minutter før slutt var stillingen 27–27, og det hele gikk mot en svært nervepirrende thrilleravslutning.

To minutter før slutt hadde hjemmelaget fått en utvisning og Arendal var ett mål foran, men så snudde det.

Nantes både utlignet på straffe og satte inn seiersmålet med sekunder igjen. Dermed tapte Arendal bittert 29–30. Martin Lindell bidro med ni mål for ØIF Arendal som ledet i 35 strake minutter.

I 2018 tapte Nantes finalen i Champions League. Klubben er for øyeblikket nummer seks i den franske toppdivisjonen. Ligaen rangeres som en av de beste i Europa.

Lagene møtes over to kamper i tredje og siste kvalifiseringsrunde til EHF-cupen. Resultatet betyr at ØIF Arendal har et meget lovende utgangspunkt før returoppgjøret på hjemmebane neste søndag. Den kampen må vinnes dersom de skal sikre seg avansement til i EHF-cupen denne sesongen.

ØIF Arendal opplyste lørdag at det var solgt 6.000 billetter til kampen i Frankrike.

(NTB / 100 % Sport)