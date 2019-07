Federer hadde akkurat slått den syvende beste tennisspilleren i verden, japaneren Kei Nishikori. Journalistene på pressekonferansen gjorde sveitseren oppmerksom på at Nadal ventet i semifinalen i Wimbledon.

– Hva er den størst utfordringen med å spille mot Nadal? spurte en reporter.

– Det er ikke din første dag på jobben regner jeg med. Så i likhet med meg vet du alt om Nadal, spøkte Federer.

Sveitseren er veltalende. 37-åringen svarer journalistene høflig. På engelsk, fransk og tysk. Han er på mange måter tennisens ansikt utad.

Federer blir beskrevet som «Mr. Perfect».

– Han kan liksom si «check, check, check» på alt. Han blir nesten litt for perfekt for noen, sier Eurosports tenniskommentator, Christer Francke.

Men alt har ikke vært helt perfekt for sveitseren. Mot Nadal har han fått store problemer tidligere.

Fakta: Roger Federer Født: 8. august 1981. Fødested: Basel, Sveits. Ranking: Nummer tre i verden. Antall Grand Slam-titler: 20.

Fakta: Rafael Nadal Født: 3. juni 1986. Fødested: Mallorca, Spania. Ranking: Nummer to i verden. Antall Grand Slam-titler: 18.

«Tidenes beste tenniskamp»

«Dette var kampen ingen fortjente å tape», skrev Aftenposten tilbake i 2008.

Wimbledon-finalen mellom Federer og Nadal for 11 år siden ble en lang og intens batalje.

Oppgjøret gikk over fem sett: 6-4, 6-4, 6-7, 6-7, 9–7.

– Den kampen husker jeg godt. Det var en kamp «alle» fikk med seg. Avslutningen med 9–7 i femte sett gjorde den helt spesiell, sier Francke.

Kampen varte i 4 timer og 48 minutter. Til slutt vant Nadal.

– Den blir ansett som kanskje tidenes beste tenniskamp. Dramaet den hadde, lengden og hvordan spillet var. Den var unik. Det var en kamp som hadde alt, sier kommentatoren.

Duellen varte så lenge at mørket hadde senket seg i London.

Anja Niedringhaus / TT NYHETSBYRÅN

– Mange sa det nærmet seg slutten

Fredagens semifinale blir det 40. møte mellom tennisstjernene.

Nadal leder 24–15 i innbyrdes møter.

Nadal leder 10–3 i Grand Slam-turneringer.

Federer leder 5–1 på de seks siste oppgjørene.

Federer leder 20–18 i antall Grand Slam-titler

Det første møtet kom i mars 2004. I tredje runde av Miami Masters sjokkerte 17 år gamle Nadal. Rangert som nummer 34 i verden, slo han den daværende verdenseneren i strake sett.

– De er sannsynligvis de største og mest prestisjefylte konkurrentene i tennisens historie. Det er unikt at de fortsatt er så gode etter alle disse årene. At de skulle møtes igjen i 2019 ville vært en utopi om man ser tilbake på kampen i 2008, sier Francke.

Mange mente at duoens verdensdominans var på hell etter Wimbledon-finalen for 11 år siden. Federer benyttet anledningen til å sende et stikk til kritikerne på onsdagens pressekonferanse.

– Det er imponerende å se hvor godt Rafa har holdt seg. Mange sa at det nærmet seg slutten i 2008. Det samme gjaldt for meg. Vi er her fortsatt, så det er fint å spille mot ham igjen, sier Federer.

Fakta: Wimbledon Årets utgave er den 133. i rekken. Det er tidenes eldste tennisturnering. Spilles på gress i Wimbledon, London. Wimbledon er én av fire Grand Slam-turneringer. Tradisjon tro må alle spillerne spille i helhvit bekledning. Roger Federer (8) har flest turneringsseiere.

TONY O'BRIEN / REUTERS

Den gjensidige respekten

Mange store kamper i toppidretten er blitt basert på hat og uvennskap. Mohammed Ali mot Joe Frazier, Barcelona mot Real Madrid og Pete Sampras mot André Agassi er tre eksempler.

Hos Federer og Nadal er respekten for den andre for stor til å mislike hverandre.

– Jeg spiller mot tidenes beste tennisspiller. Jeg vet at jeg må spille på mitt beste for å vinne, sier Nadal om Federer etter kvartfinaleseieren mot Sam Querrey.

Ben Curtis / TT NYHETSBYRÅN

I februar neste år skal Federer spille en oppvisningskamp i Sør-Afrika for å samle inn penger til sin egen veldedighetsorganisasjon. Der ønsket Nadal å stille opp som motstander for å hjelpe sveitseren.

– Han har et hjerte av gull. Vi skal prøve å slå tilskuerrekorden i Cape Town for veldedighetsorganisasjon min. Jeg ser veldig frem til det, så takk Rafa, sa Federer nylig i et intervju med Vogue.

Francke mener det er et bevis på storheten til tennisstjernene.

– Selv om Nadal er sulten på å ta igjen Federers Grand Slam-rekord, snakker de positivt om hverandre. Det er en «krig» i kampens hete, men utenom det er det en gjensidig respekt. Det er ikke som to boksere som prøver å ta livet av hverandre, sier Francke.

