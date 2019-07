11-åring får delta i X Games Norge. Det vil Kulturdepartementet ha en slutt på.

Nylig skrev Aftenposten om 11 år gamle Rayssa Leal fra Brasil, jenta som får konkurrere i X Games i Telenor Arena i slutten av august.

Instagram-fenomenet med over 300.000 følgere er i verdenseliten innen skateboarding, men Leal vil kanskje ikke få muligheten til å delta om X Games kommer til Norge også neste år.

Nå vil nemlig Kulturdepartementet pålegge X Games å følge Norges idrettsforbunds barneidrettsbestemmelser. Her står det at man må være 13 år eller eldre for å delta i internasjonale konkurranser.

Bevilget 18 millioner

Kulturdepartementet har gitt X Games et tilskudd på 18 millioner kroner i år. For at X Games Norge skal få et eventuelt tilskudd også i fremtiden, skriver departementet at de må følge de norske reglene om barns deltagelse i idretten.

«Det forutsettes at arrangementet avvikles i henhold til gjeldene lover og regler og med utgangspunkt i de overordnede målene og verdigrunnlaget for den statlige idrettspolitikken. Departementet registrerer at SAHR (arrangør av X Games, journ anm.) i forbindelse med 2019-arrangementet har valgt ikke å håndheve en nedre aldersgrense for deltakelse. Det varsles med dette at departementet ved evtentuell fremtidig tilskudd vil forutsette at arrangementet opprettholder rammer for konkurranse tilsvarende idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett», skrev Kulturdepartementet i tilskuddsbrevet signert av ekspedisjonssjef Lars Audun Granly og avdelingsdirektør Per Kristian Aasmundtsad.

Kulturdepartmentet viser til tilskuddsbrevet på spørsmål om de ønsker å kommentere saken ytterligere, og varsler samtidig et nytt møte med X Games-arrangørene.

– Kan gjøre Norge uegnet som arrangør

– Den ytterste konsekvensen er at vi ikke får ha X Games i Norge. Det er et internasjonalt arrangement tuftet på en filosofi om at ungdom over hele verden synes sporten er kul fordi det er fleksibelt. Vi har aldri hatt to like X Games her i Norge, vi har hatt forskjellige baner, innendørs og utendørs. Det er et fritt arrangement, og for mange regler vil gjøre Norge uegnet som arrangør, sier daglig leder i X Games, Henning Andersen.

– I første omgang er det tragisk hvis vi skal være til hinder for en positiv utvikling her i Norge. Jenteskateboarding, der bør Norge gå foran som et godt eksempel, fortsetter han.

Andersen utdyper dette med at teknikkidretter som X Games fremmer, er idretter som gjør at jenter og kvinnelige utøvere hevder seg på høyde med gutta.

Engasjerte flere forbundstopper

– Det er jo spesielt at akkurat nå er det mange jenter over hele verden som skater på høyt nivå. Man trenger ikke den samme fysikken til gutta, den er ikke avgjørende. Ikke minst er det veldig sosialt og fri for voksenpress. Det gjør nok at mange jenter fortsetter og vi får en rekruttering til sporten - og idoler som Rayssa, sier Andersen.

Saken har vekket interesse også fra andre forbund.

«Etter min mening er det helt meningsløst at barn inviteres til Norge for å delta i idrettskonkurranser etter at vi reiser verden rundt og forklarer våre fantastiske internasjonale resultater med våre barneidrettsbestemmelser. Jeg har ikke sett en eneste politikker eller idrettspolitikker som ikke er enig i at barn skal få være barn og at idrettens viktigste oppgave er å tilrettelegge for flest mulig uten konkurransepress. Da er det virkelig godt at KUD har satt ned foten» skrev skipresident Erik Røste i et innlegg på sin Facebook-profil mandag kveld.

– Bestemmelsene om barneidrett til stor hjelp

Også president i Norges Brettforbund, Ola Keul, skrev et innlegg på sin profil tirsdag.

«De særnorske bestemmelsene, som ikke lar barn under 13 år konkurrere i NM og internasjonale mesterskap, kan virke fremmed for mange skatere. Brettsport handler jo for det store flertallet bare om å ha det gøy med venner! Samtidig, i møte med OL og enorm kommersiell interesse, er det viktigere enn noen gang å verne om nettopp leken. Her er bestemmelsene om barneidrett til stor hjelp.

Det ser ut som X Games- og OL-aktuelle Rayssa Leal (11 år) virkelig elsker å skate! Samtidig, selv om skate, og annen brettsport har et opphav hvor oppmerksomheten rundt prestasjoner i konkurranser har vært lav, og graden av lek tilsvarende høy, er det nok ikke lenger bare slik på dette nivået», heter det i deler av innlegget til brettpresidenten.