HAMBURG: Den norske duoen var storfavoritter til å vinne VM-gullet i Tyskland, men var likevel strålende fornøyd med bronsen. I bronsekampen mellom Norge og USA var det egentlig aldri noen tvil om hvem som skulle stikke av med medaljen.

Likevel snakket de to nok en gang om at det viktigste for dem er å skape interesse for sporten. Til Aftenposten forteller de om alle meldingene som har kommet den siste uken, og hvordan de merker at det norske folk virkelig har fått øynene opp for sandvolleyball.

Mol og Sørum vant kanskje ikke VM, men de vant folket, føler de.

Fakta: Mol og Sørums VM *Er rangert som nummer én på verdensrankingen. Var derfor storfavoritter. *Tapte semifinalen mot hjemmehåpet Tyskland. *Vant bronsefinalen mot USA, og vant dermed også 35.000 dollar i premiepenger. *Skal spille ny turnering i Gstaad allerede onsdag.

Sendte melding til fotballandslaget

Parallellene til det som skjedde under fotball-VM i Frankrike er mange. Etter at Norge tapte 0–3 i kvartfinalen mot England uttalte Caroline Graham Hansen følgende til TV 2:

– Jeg føler at vi har vunnet Norge, og at vi har fått den respekten vi fortjener å få.

Anders Mol nikker anerkjennende når han får spørsmål om det er den samme følelsen de to sitter igjen med etter sandvolleyball-VM i Tyskland.

– Vi er litt i samme båt, føler jeg. Vi vil begge at sporten vår skal vokse. Det de har gjort de siste ukene med masse publisitet i media, som det også har vært for oss, betyr masse. Nå begynner folk å følge mer med. Nå spør folk når vi skal spille igjen, og vi lurer på når jentene skal spille igjen.

I oppladningen til VM i Hamburg fulgte bronsemedaljørene fotballjentenes prestasjoner tett.

– Vi sendte faktisk melding til hele fotballandslaget. Vi laget en liten quiz til dem før kvartfinalen, men det var dårlig respons. Vi fulgte med og synes det var kjempekjekt å se de spille, selv om de tapte i kvartfinalen.

Sondre Moen Myhre

Thorisdottir: – Gjør meg litt stolt

Maria Thorisdottir var en bauta i det norske midtforsvaret under fotball-VM. Når hun får høre hvordan de inspirerte Mol og Sørum før sandvolleyball-VM forteller hun at det varmer.

– Det er selvfølgelig veldig kjekt å høre. Det er på en måte det vi ønsker å gjøre. Vi vil inspirere hvem som helst. At vi inspirerer også sånne karer som det, gjør meg litt stolt. Da har vi gjort noe riktig, sier hun til Aftenposten.

CHRISTIAN HARTMANN / Reuters

Før åttendedelsfinalen mot Australia laget hun og Elise Thorsnes en video til de andre jentene på landslaget med hilsener fra forskjellige norske kjendiser. Hun vet også at det faktisk ble gjennomført en quiz før kvartfinalen mot England.

– Det var hyggelig at de gjorde det. Jeg vet det var noen som var på quiz, men jeg var ikke med på den, sier hun og legger til:

– De har gjort det veldig bra!

Satt ut av sin egen statistikk

At Norges nye volleyball-yndlinger har gjort det veldig bra er nærmest som en underdrivelse å regne. På de siste 71 kampene har de to vunnet smått utrolige 66 kamper.

– Er det såpass, ja, sier Sørum om statistikken.

– Det skal ikke være mulig. Det visste jeg ikke engang. Det sier litt om det stabile nivået vi har holdt det siste året. Jeg ble helt satt ut, jeg, supplerer Mol.

Med den statistikken i bagasjen, mener de to til tross for at VM-gullet uteble at de er det beste sandvolleyball-laget i verden.

– For det norske folk så er nok en VM-bronse større enn det stabile spillet. En VM-bronse betyr så utrolig masse, selv om for oss er nok det å vinne fem turneringer på rad større, mener Mol.

Nå håper de at VM-suksessen skal skape enda mer volleyballinteresse hjemme i Norge.

– Akkurat nå føler jeg dette kommer til å få ringvirkninger senere. Sånn sett betyr det alt, sier Mol.

Allerede onsdag starter sesongens første femstjerners turnering for Mol og Sørum i sveitsiske Gstaad. Da vil de igjen gjøre som de har for vane å gjøre: Stå øverst på seierspallen.

PS! Det var den russiske duoen Viacheslav Krasilnikov og Oleg Stoyanovskiy som vant VM etter å slått det tyske hjemmehåpet Julius Thole og Clemens Wickler 2–1 i sett i finalen.