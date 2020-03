Svenskene forundrer seg over Norges blemme: – Det er ufattelig

Svenske eksperter forstår seg ikke på hvorfor Norge ikke byttet ski. Nå advares Norge før neste års VM etter en etterlengtet taktisk utklassing.

Therese Johaug var irritert over at Norge ikke byttet ski under tremila. Svenske eksperter forundrer seg over beslutningen. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Samtidig som det jubles i svenske medier for Frida Karlssons første seier i verdenscupen, er forundringen stor over hvorfor Norge ikke byttet ski.

Det førte til at Karlsson hentet inn Therese Johaugs forsprang på nesten ett minutt, og til slutt spurtslo nordmannen på oppløpet.

Den tidligere langrennsløperen Mathias Fredriksson, som nå jobber som SVT-ekspert, er blant dem som klør seg i hodet over Norges beslutning.

– Vi må huske at Holmenkollen er nære Oslo og at snøen i Kollen er skitten. At ikke alle velger å bytte ski, er bemerkelsesverdig. Jeg forstår det ikke. Det er ufattelig, sa Fredriksson etter Karlssons seier.

Mathias Fredriksson skjønner lite av at Norge ikke byttet ski under tremila i Kollen. Foto: Erlend Aas / SCANPIX

– Johaugs tid nærmer seg slutten

Kollegaen Johanna Ojala omtaler skibyttet som en «genistrek», i likhet med det Charlotte Kalla gjorde overfor Aftenposten etter rennet.

– Vi så at svenskenes ski gled veldig, veldig bra. En kollektiv beslutning der man hjelper hverandre å dra foran og fra klyngen, sa Ojala etter bragden.

Expressen-kommentator Tomas Pettersson tror Johaug hadde vunnet hvis hun hadde byttet ski, men skriver samtidig at man nå fikk se et glimt av fremtiden.

– Det her var dagen vi fikk en udiskutabel beskjed om at Therese Johaugs tid som soleklar verdensener begynner å nærme seg slutten, skriver han, og videre takker Norge for å ha rotet bort seieren.

Tomas Pettersson advarer Norge før VM 2021. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

«Slik ser det ut når fremtiden passerer nåtiden»

Pettersson skriver også at han ser frem til neste års VM i Oberstdorf med en forhåpentlig skadefri svensk tropp, og kommer med en advarsel:

– Det kan faktisk ende med ren magi. Er dere klare for det, Norge? spør han.

Aftonbladet-kommentator Kristoffer Bergström skriver at det er «det mest makeløse vi har sett siden Kalla 2014». Da gikk hun ankeretappen og fikset svensk gull på stafetten i OL i Sotsji.

Johan Esk i Dagens Nyheter omtaler det som én av de største skrellene i svensk skihistorie: «Slik ser det ut når fremtiden passerer nåtiden», skriver han.