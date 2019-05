Pappa Ingebrigtsen: – Jeg får litt frysninger nedover ryggen

– Min jobb er å få dem til start så gode som mulig. Kommunikasjonen har vært god hele tiden. Guttene vet veldig godt hva som må til, sier Ingebrigtsen til NTB.

– Jeg får litt frysninger nedover ryggen om dagen. Det ser bra ut. Treningsleiren i USA gikk nøyaktig som planlagt. Der var det to økter hver dag, fortsetter han.

Det er bare få dager siden USA-oppholdet ble avsluttet. Pappa Gjert kunne ikke ønsket mer enn det han fikk der.

Energi

Sønnene Jakob (18), Filip (26) og Henrik (28) synes å være i full rute foran VM-sesongen. Verdensmesterskapet går i Doha i september/oktober.

Om cirka 15 måneder er det OL i Tokyo.

Jakob er i ferd med å avslutte videregående utdanning for tiden.

– Vi har forsøkt å balansere skole og trening med ham. Det har vært litt en utfordring, men jeg tror det går bra. Vi har målt ham litt fra dag til dag. Jakob er flink til å slappe av, men jeg tror det vil slå positivt ut for ham sportslig uten skole, sier Gjert Ingebrigtsen.

Alt etter planen

– For kondisjonsidrett er kontinuitet helt avgjørende. Man må gjennom høst, vinter og vår bygge grunnmuren for det som skal skje til sommeren og høsten. Vi har ikke hatt noe grums i systemet (de siste månedene).

Mye av konkurranseprogrammet ble spikret tidlig, men i det siste er et noe mindre stevne i Belgia 25. mai lagt inn. Der kan det ligge an til at det blir 800 meter på hele gjengen.

Sesongstarten for Ingebrigtsen-brødrene kommer under Trond Mohn-lekene i Bergen 22. mai. Så skal de også løpe i Stockholm 30. mai, før det venter stevne i Roma 6. juni.

Bislett Games i Oslo kommer en uke deretter.

(©NTB)