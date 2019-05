Carlsen vendte til seier i åpningspartiet

Amerikanske So hadde lenge overtaket, men Carlsen vendte partiet i sin favør mot slutten. Han gikk fra en bonde under til en bonde over, og til slutt kunne han innkassere seieren.

Carlsen møter Jan Nepomniatsji og Hikaru Nakamura senere onsdag i Elfenbenskystens hovedstad. Også Nakamura vant sitt åpningsparti i turneringen, som handler om hurtig- og lynsjakk.

Det spilles tre hurtigsjakkpartier hver dag fram til fredag. Deretter er det to dager med lynsjakk, der deltakerne spiller ni partier hver dag.