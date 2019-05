Mowinckel: – Alle trenger en pause innimellom

9. mars pådro alpinisten fra Molde seg et avrevet fremre korsbånd i høyre kne under trening i Andorra foran verdenscupavslutningen i alpint.

En MRI-undersøkelse viste også at hun hadde skader på menisken.

26-åringen er så vidt kommet seg i gang igjen etter operasjonen.

– Det går sakte, men sikkert fremover. Nå er jeg i stand til å gå litt i hvert fall. Det er litt begrenset der ennå, men det går. Slik jeg har skjønt det, er ting i rute, så det er ikke så mye å klage over.

Vidar Ruud / NTB scanpix.

– Nivået ligger på gåing?

– Du merker at du må sette deg veldig små mål, og det betyr kanskje enda mer enn det har gjort før. Slik sett er dette god erfaring. Det hører kanskje rart ut det jeg sier det, men alle idrettsutøvere har godt av en pause fra det man driver med av og til for å kjenne på andre ting. Jeg tror dette kommer til å gå veldig greit når jeg først kommer i gang igjen, sier Mowinckel da NTB.

Tålmodighet

Karrieren til Ragnhild Mowinckel har bare pekt en vei i de siste årene. Hun har hentet både VM- og OL-medaljer. Skader kommer aldri beleilig. Heldigvis for romsdalingen har det ikke vært mange av dem. Å holde seg helt i ro går bedre enn hun hadde fryktet.

– Jeg har ikke vært mye skadet, nei. Jeg har vært heldig. Det er litt rart. Du blir veldig fort tilpasset en ny situasjon. Bare det å gå rundt på krykker. Du hater det i starten, men så blir det bare sånn det er. Så kan du kaste dem litt etter litt. Det er noen små gleder hele tiden.

Det tok ganske lang tid før hun fikk vektbelaste foten på grunn av skaden. Nå får hun snart begynne å trene ordentlig, og da starter rehabiliteringen for alvor.

Hun må få tilbake muskelmassen i lårene og kan ikke tillate seg å forsere noe som helst. Det handler om å skynde seg sakte.

Mye hjelp

– Jeg har base i Oslo, og mesteparten av opptreningen foregår på Olympiatoppen. Det er full oppbacking, og de hjelper og legger til rette for meg. Det positive er at det er mange før meg som har opplevd det samme og vært i samme situasjon. De har ekstremt god erfaring. Det er nok jeg som er den utålmodige, og så er det opp til dem å sette grenser, sier hun

– Hva slags tidsperspektiv ser du for deg for skikjøring og konkurranser igjen?

– Jeg ser ikke så langt frem. Når ting normaliserer seg kan jeg løfte hodet og se lenger frem. Jeg tviler på at jeg rekker sesongstarten, men jeg skal tilbake så fort jeg kan. Jeg får se når det blir. Det er ingen vits i å stresse. Dette er ikke noe jeg vil ha tilbake neste sesong bare for at jeg har vært utålmodig. Sårene skal få tid til å lege seg, sier Ragnhild Mowinckel.