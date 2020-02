Fiabema debuterte for Chelsea

Tromsø-gutten Bryan Fiabema (17) fikk sine første miutter for Chelseas U18-lag fredag kveld.

Bryan Fiabema (17) fikk sin debut for Chelseas U18-lag fredag kveld. Foto: Robin Andersen

I desember ble 17 år gamle Bryan Fiabema solgt fra Tromsø til Chelsea.

Fredag fikk spisstalentet debuten for klubbens U18-lag. Det skjedde da Chelseas juniorer vant 4–0 over Brighton.

Fiabema startet på benken, men kom inn 67 minutter ut i kampen etter å ha erstattet tomålsscorer Myles Peart-Harris.

Peart-Harris (2), Marcel Lewis og Dion Rankine gjorde målene for London-laget.

Etter 16 kamper leder Chelsea den sørlige avdelingen av Premier Leagues U18-divisjon.

TILs yngste debutant

I tillegg til å imponere som junior i Chelsea og Tromsø har Fiabema gjort det meget bra på Norges G16-landslag. Unggutten fikk også debuten for A-laget til Tromsø i fjor sommer i 1–5-tapet mot Haugesund.

Det gjorde Fiabema til tidenes yngste debutant i TILs historie.

– Det er veldig morsomt å komme innpå og kjenne på den proffølelsen. Det er selvsagt litt kjedelig at det skjer på en dag som det her der, men det er uansett veldig gøy, sa Fiabema til iTromsø etter debuten for A-laget til Tromsø.