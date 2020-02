Full pott for Bergens to topplag

Tertnes og Fana tok med seg full pott hjem etter onsdagens bortekamper i eliteserien i håndball for kvinner.

Her fra en kamp mellom Fana og Tertnes tidligere i år. Foto: Paul S. Amundsen

Tertnes slo Aker 27-25, mens Fana vant 27-24 mot Fredrikstad.

Tertnes hadde tatt turen til nyopprykkede Aker, der det måtte kjempes hardt om poengene.

Etter å ha ledet med fire mål til pause, slapp Tertnes hjemmelaget inn i kampen etter hvilen. Poengene ble ikke sikret før det gjensto tre sekunder på kampuret. Da fastsatte Benedicte Nesdal resultatet til 27-25 til Tertnes.

Yppet seg

Aker viste tidlig at Tertnes ikke skulle få med seg noe gratis fra Nordstrand Arena. Eliteseriens nykommere yppet seg innledningsvis, og før det var spilt ti minutter ledet hjemmelaget med tre mål (5-2).

Lagene fulgte hverandre tett store deler av første omgang, men på stillingen 12-12 sa Tertnes takk for følget. Da lagene gikk til pause fem minutter senere ledet Tertnes med fire mål, 17-13.

Etter hvilen slapp Tertnes foten av gassen og inviterte Aker inn i kampen. Vertene takket og bukket og kom seg etter hvert helt opp i rygg på gjestene – og gjorde det til en skikkelig nervepirrende avslutning på kampen i hovedstaden.

Tertnes’ Benedicte Nesdal grep muligheten på tampen. Her fra en tidligere kamp. Foto: Tor Høvik

Sluttdrama

Fem minutter før full tid ledet Tertnes 25-24, men scoringen som avgjorde kampen kom ikke før det gjensto tre små sekunder av kampen. På stillingen 26-25 grep Benedicte Nesdal muligheten og fastsatte resultatet til 27-25.

Dermed ble begge poengene med Tertnes hjem til Bergen. Birgitte Hagen ble Tertnes toppscorer med fem mål.

Seieren gjør at Tertnes nå er oppe i 24 poeng på 4.-plass. Opp til Byåsen på tredje skiller det fire poeng.

Trygg avstand

Også for Fana ble det full pott. I bortemøtet med Fredrikstad ble det 27-24-seier.

Her la Christine Karlsen Alver og Sofie Vinde Norum mye av grunnlaget til at 16-10-ledelsen til pause. Alver (6) og Norum (4) sto for ti av Fanas scoringer før hvilen.

Sofie Norum scoret fire mål for Fana før pause. Foto: Ørjan Deisz

Fana holdt vertene på trygg avstand etter pause og seieren var i realiteten aldri truet. Selv om det endte med tremålseier ledet gjestene stort sett med fire-fem mål omgangen gjennom.

Etter kampen var det Celine Solstad og Alver som sto igjen som Fanas toppscorere, begge med sju mål.

Fana blir liggende på 9.-plass i serien, nå med 14 poeng. Det skiller ett poeng opp til Fredrikstad og Oppsal på plassene over.

Publisert: Publisert: 19. februar 2020 20:16 Oppdatert: 19. februar 2020 20:58