Kulturministeren takket «shortsjentene»

Det har stormet i Lillesand Idrettslag etter shortsdebatten de siste ukene. Søndag dro kulturminister Abid Raja til Sørlandet for å takke de tøffe fotballjentene som frontet kampen.

Kulturminister Abid Raja spilte fotball sammen med fotballjentene fra Lillesand som har stått i spissen for å nekte å spille med hvite shortser. Foto: Espen Sand

LILLESAND: – All honnør til jentene, men også foreldrene og de frivillige som lyttet til dem. I kjølvannet av denne saken har det dukket opp lignende problemer andre steder. Sånn sett illustrerer saken at dette ikke bare er et problem i Lillesand, men i hele Norge. Flere andre klubber legger nå til rette for at barn ikke trenger å gå med gjennomsiktig utstyr. Idrettsutstyr er ofte laget for å passe guttekroppen, og det er noe vi er nødt til å gjøre noe med, sier kulturminister Abid Raja til Fædrelandsvennen.

Fotballjentene i Lillesand kom i fokus da årsmøtet i klubben stemte ned deres forslag om å skifte farge på shortsen fra hvite til sorte.

Noen av jentenes argumenter mot hvite short var at de blir gjennomsiktige i vått vær, og problematiske med tanke på menstruasjon.

Kulturminister Abid Raja møtte søndag jentene i Lillesand IL. Foto: Espen Sand

– Ble ikke hørt

Etter at saken eksploderte i mediene valgte fotballklubben å gå tilbake på avslaget, og følge jentenes ønske.

– Jeg opplevde at vi ikke ble hørt, men etter at vi ble omtalt i media har klubben tatt oss på alvor. Det er vi veldig takknemlige for, sier Anna Mosby Fuglestad (12) i Lillesand IL.

Anna Mosby Fuglestad (12) var svært glad for jentene til slutt fikk gjennomslag for ønsket om ikke å spille i hvite shorts. Foto: Espen Sand

Hun har selv opplevd shortsen som problematisk i mange år.

– Det er et problem når de blir gjennomsiktige i regn. Det er ubehagelig, og vi jenter er ekstra redde for å blø gjennom. Det har lenge vært et problem, men ingen har turt å si fra, sier hun.

Raja har selv to barn som er aktive innen idretten.

– Som far er denne problemstillingen noe jeg selv reagerer på, og noe min datter og hennes lagvenninner i håndballen er opptatt av, sier Raja.

Kulturministeren hilste på jentene, takket dem for deres mot og stilte dem spørsmål om problematikken. Etterpå deltok han under jentenes søndagsøkt.

Abid Raja lurte på hvordan jentene fra Lillesand opplevde saken om hvite, gjennomsiktige shorts. Foto: Espen Sand

– Det siste datteren min sa til meg før jeg dro; Ikke spill fotball, pappa. Det kan du ikke. Du må huske at det ikke er likt basketball, smilte Raja.

Glad for besøket

Leder for Lillesand fotball, Roy Tømte, synes besøket av kulturministeren var gledelig.

– Vi fikk en henvendelse fra Raja som hadde et ønske om å møte disse tøffe jentene. Å endelig få litt positiv oppmerksom synes jeg er hyggelig, sier Tømte.

Fotball-lederen legger ikke skjul på hvor tøffe de siste ukene har vært, både for han som idrettsleder og andre i miljøet.

– Skivebom

– Klart det har vært tøft, vi er jo ikke vant til denne typen oppmerksomhet. Hele saken er skivebom, for det er ingen som har stemt for gjennomsiktige shorts. Shortsen var aldri noe tema på årsmøtet, kun fargen på shortsen. Mange i idrettslaget har reagert sterk på medienes oppslag, og flere føler seg tråkket på, sier Tømte.

Ida Kjærnes (12), Else Berthelsen (12), Anna Mosby Fuglestad (12), Åse Engemyr (12), Kaia Gregersen (12) og Johanne Valvik Granli (12) og jentene på Lillesands fotball-lag er blitt kjente i hele landet de siste to ukene. Foto: Espen Sand

Fungerende ordfører i Lillesand, Geir Svenningsen, syntes det var fint med et besøk av kulturministeren, men han understreker at det aller helst ikke burde skjedd.

– Jeg synes kanskje saken ble vel stor med tanke på hvordan den ble behandlet. Dette burde idrettslaget jobbet med internt og tilpasset slik at jentene fikk det utstyret de trengte. Det som er fint i denne saken er at unge ser at det skjer noe når de sier fra. Vi voksne må lære å tenke oss om og ta kloke beslutninger, sier Svenningsen.

Fungerende ordfører Geir Svenningsen i Lillesand hadde en munter tone med kulturministeren. Foto: Espen Sand

I en kronikk i Fædrelandsvennen 20. februar kalt «Skammens media-dekning» reagerer fire medlemmer av idrettslaget kraftig på hvordan flere medier har dekket saken.

Reagerer på dekningen

De mener hele saken er tatt ut av konteksten, og at det aldri har handlet om jentene skulle spille i gjennomsiktige shorts eller ei.

Dette bildet av årsmøtet i Lillesand Idrettslag ble i Agderposten omtalt som «Skammens bilde» og «skammens vedtak», noe som mange i idrettsmiljøet reagerer kraftig på. I en kronikk i Fædrelandsvennen skriver fire medlemmer at hele saken er tatt ut av konteksten, og aldri har handlet om gjennomsiktige shorts eller ei. Foto: Foto: Tor Berthelsen

«Å forandre Lillesand Idrettslag farger, er det en liten ting? Den har jo tross alt vært hvit og blå i over 100 år. Blått for sjøen, hvitt for de små hvite husene. Det er ikke noe alle tar lett på, tilhørighet og tradisjon ser vi jo kraften i når det gjelder kommune og fylkessammenslåinger. Her tror vi mange har undervurdert hva klubbfarger betyr. For det BETYR noe. Det handler om identitet. Det handler ikke om mannegriser. Det har aldri handlet om å la jenter løpe rundt i gjennomsiktige shortser.», skriver kronikkforfatterne.