Skøytekometen fra Stavanger er sulten på mer: – Jeg skal bli verdens beste

– Jeg er veldig glad for gull i junior-VM, men det finnes fortsatt bedre løpere jeg kan slå, sier den ferske juniorverdensmesteren Peder Kongshaug (18).

Peder Kongshaug fosset inn til gull på 1000 meter i junior-VM forrige helg. Her er han på trening i Sørmarka (foran til høyre). Foto: Kristian Jacobsen

– Det var en veldig spesiell opplevelse, sier Peder Kongshaug om VM-helgen i Polen og smiler fornøyd.

Det er én uke siden han kom hjem fra junior-VM på skøyter, som best kan beskrives som en berg-og-dal-bane for 18-åringen fra Stavanger. I første sving på 500 meter i første løp falt han og mistet muligheten for å nå målet om sammenlagtseieren i VM.

Det var en hard smell å takle, spesielt mentalt.

Dagen etter fikk han vist hva han var god for da han gikk inn til gull på 1000 meter med den sterke tiden 1.10,81.

Nå er han sulten på flere seirer og medaljer.

– Det er stort å bli juniorverdensmester, men hvis dette blir høydepunktet jeg ser tilbake på når jeg legger opp, så er jeg ikke helt fornøyd, sier den ferske juniorverdensmesteren på skøyter.

Bruker ferien til skolearbeid

Den målbevisste 18-åringen har vinterferie når han treffer Aftenbladet hjemme på Eiganes, men han har ikke tid til å ligge på sofaen med beina på bordet. Han har brukt feriedagene til skolearbeid.

– Det er blitt litt lite skole de siste ukene, men jeg tror jeg klarer å hente det inn igjen, sier skoleeleven som går siste året på Wang toppidrett.

18-åringen har alltid på seg supermann t-skjorte under trikoten når han konkurrerer. Foto: Fredrik Refvem

Selv om han har satset fullt på skøytekarrieren de siste årene, og i perioder har vært mye borte fra skolen for å konkurrere, har ikke det gått utover karakterene. Kongshaug fullfører videregående med over fem i snitt.

Om noen måneder bytter tredjeklassingen ut skøytetrikoten med russedress. Russetiden skal toppidrettsutøveren feire med måte.

– Jeg må begrense festingen litt. Det er ikke mange ukene jeg kan ta det rolig før vi er i gang med en ny treningsperiode, sier han.

Han gleder seg til å komme i gang med hardtreningen igjen. I sesongen blir det lite tid til å trene mye. Da må han være på topp fysisk og mentalt før løp, og bruker dagene det ikke er konkurranser på å restituere seg og forberede seg til nye løp. Konkurransene kommer veldig tett, så det blir lite tid til å trene slik han ønsker.

Usikker framtid

18-åringen som vanligvis har full kontroll på hva han vil og hvor han skal, har ingen klare svar på hva høsten bringer. Han vet han ønsker å satse for fullt på idretten, men vil også studere deltid slik at hjernen får noe annet å holde på med enn bare idrett.

– Jeg har tenkt til å studere, men jeg vet ikke hva. Jeg har ingen peiling på hva jeg har lyst til å jobbe med. Det er helt tomt. Det er en rar følelse for meg. Trolig velger jeg å ta noen fag på UiS eller NTNU, sier han.

Treneren Wouter olde Heuvel (til høyre) har betydd mye for utviklingen til Kongshaug. Foto: Kristian Jacobsen

Konkurrere mot de beste

Nå venter tre rolige uker uten løp før han drar til Asker for å måle seg mot de beste seniorløperne i Norge under NM. Han frykter ikke tøff konkurranse fra de norske landslagsutøverne.

– Det blir gøy å konkurrere mot dem. Det kan bli spennende, de har ikke levert på topp så langt denne sesongen, så det kan fort bli bra, sier Kongshaug og smiler lurt.

Han har fortsatt ett år igjen som junior, men dersom han leverer og presterer på høyt nok nivå kan han gå med seniorene allerede neste sesong. Trolig står valget mellom å konkurrere i b-gruppen i seniorverdenscupen eller vinne juniorverdenscupen.

– Hva har du lyst til?

– Jeg vet ikke. Vi får se, sier han.

Skøytetalentet kan også bli tatt ut på landslaget neste sesong. Da håper han å få til et samarbeid med Team Sørmarka slik at han kan trene med dem når han er hjemme i Stavanger.

Uansett hva som skjer er målet fortsatt det samme.

– Jeg skal bli verdens beste skøyteløper. Det målet har ikke endret seg.