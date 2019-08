Var aktuell for Viking - nå er han klar for utenlandsk klubb

Det skriver klubben som spiller på nivå to i belgisk liga, på sitt nettsted.

Haugen har scoret 10 mål på 15 kamper for Sogndal denne sesongen. Haugalendingen startet karrieren i Djerv og har senere spilt for Haugesund, Sandnes Ulf og Odd før han etablerte seg i førsteelleveren hos sogningene.

I Union blir han lagkamerat med den tidligere Sarpsborg 08-, Viking- og Bryne-keeperen Anders Kristiansen. Klubben vant 3-0 i sin første seriekamp og topper dermed ligaen før helgens bortekamp mot Excelsior Virton.

På Viking-blokka

I slutten av juli kunne Aftenbladet avsløre at Viking vurderte å hente Haugen til klubben. Trener Bjarne Berntsen bekreftet at Haugens navn sto på blokka over aktuelle spillere.

– Vi har diskutert navnet hans, men vi har ikke gjort noen konkrete henvendelser verken til Sogndal eller spilleren, sa Berntsen til Aftenbladet den gangen.

I stedet endte Viking opp med å hente den finske landslagsspissen Benjamin Källman.