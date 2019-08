Warholm følte han stagnerte. En krass beskjed fra treneren ble vendepunktet.

Karsten Warholm forbedret nylig sin egen europeiske rekord på 400 meter hekk. Så signerte han en lukrativ avtale med Puma, som sikrer ham god økonomisk støtte i lang tid.

Denne sesongen har vært sensasjonell for 23-åringen. I helgen løper han 400 meter både med og uten hekk under NM på Hamar.

Han er en av de største profilene som reiser til Qatar-VM i høst. Da skal han forsvare gullet fra London for to år siden.

– Alt kom veldig fort på meg. Først verdensmester, så europamester. Jeg føler at jeg passer bedre inn i rollen nå og har mer kontroll på situasjonen selv, sier Warholm til Aftenposten.

Men alt har ikke gått på skinner denne sesongen. Tidligere i år opplevde han uventet motgang.

Fakta: Finaler på NM i friidrett lørdag 15.45: Slegge, menn 16.15: Tresteg, menn 17.00: 3000m kappgang, kvinner og 5000m kappgang menn 17.25: Stav, menn 17.34: Spyd, kvinner 17.35: Lengde, kvinner 17.40: 3000m hinder, menn 18.01: 3000m hinder, kvinner 18.20: 1500m, kvinner 18.30: 1500m, menn 18.43: 400m, kvinner 18.50: 400m, menn

MATTHEW CHILDS / REUTERS

– Løp selv, din feite faen

Etter sesongens to første stevner hadde Warholm og trener Leif Olav Alnes sett nærmest ingen progresjon fra året før.

I mars sto et av sesongens store mål for trappene: 400-meteren under innendørs-EM i Glasgow. Etter en treningsøkt i Rudsdalen i Bærum rett før mesterskapet fikk han en krass beskjed.

– Leif Olav sa: «Måten du springer på nå, er ikke den beste du kan». Jeg må innrømme at det gjorde vondt, sier Warholm.

Alnes husker også situasjonen svært godt.

– Han hadde løpt 45,50 to ganger på starten av sesongen. Jeg mente det ikke var bra nok til slå den europeiske rekorden. Han tok utfordringen. Så dro vi til Glasgow, sier Alnes.

Nå har det gått over fem måneder siden konfrontasjonen med treneren. Warholm ser tilbake på det som et vendepunkt.

– Det var et definerende øyeblikk. Jeg tenkte: «Løp selv, din feite faen», sier Warholm lattermildt.

Fredrik Hagen / NTB scanpix

Europeisk rekord

På forhånd hadde det vært snakk om at banen i Glasgow var så «langsom». Da kom Alnes med en utfordring til Warholm. Han ba 23-åringen bruke forsøksheatene til å bli venn med underlaget.

– Det var Mondo-dekke. Det er raskt. Det var vide svinger. Det er også raskt. Banen spretter litt. Det er litt som en sko. Du kan enten få den til å jobbe for deg eller mot deg. Det er det samme med en bane. Det var en dritrask bane, bare at ingen hadde skjønt det, sier Alnes.

Han husker at han sa til Warholm: «Jeg tror du er den beste her til å kunne føle dekket.»

Han fikk respons umiddelbart.

«Tar du en Cola dersom jeg vinner gullet?», spurte Warholm treneren.

Tidligere har Alnes aldri lagt skjul på at han har vært en «colaholiker». Nå har han kuttet ut leskedrikken helt på grunn av kostholdet. Det skal mye til før han nyter en Cola nå.

«Nei, jeg tar en hvis du tar europeisk rekord», svarte Alnes.

«Europeisk rekord? Den er jo 45,05. Jeg liker det», var responsen fra Warholm.

Det hører til historien at Warholm leverte et historisk løp i den skotske hovedstaden. Han tangerte den europeiske innendørsrekorden på 400 meter, som tyske Thomas Schönlebe hadde holdt i 31 år.

Dermed ble det en Cola Light på trener Alnes. Warholm tok tross alt ikke rekorden alene.

– Det var et vendepunkt fordi jeg lærte meg kunsten å springe fort uten å bruke masse energi, forteller Warholm.

Erik Simander/ TT / NTB scanpix

Blitt bedre av konkurrentene

2017 ble utelukkende et suksessår for Warholm. I fjor måtte han stadig se seg slått av kometen Abderrahman Samba. Samme år dukket også 21-åringen Rai Benjamin opp.

Konkurrentene har gitt Warholm knallhard konkurranse.

– Jeg tror det hadde mye å si. Jeg liker ikke å bli henvist til andre-, tredje- eller fjerdeplass. Jeg vil jo være den som vinner, men det vil de også. Der hjelper vi hverandre på en måte, sier Warholm

– Samtidig er det en skjult velsignelse. Du blir forbanna når du taper, men hvis du klarer å holde motivasjonen oppe, gjør det deg bedre.

Fredrik Hagen / NTB scanpix

Alnes var allerede i 2017 klar på at man ikke måtte ta noe for gitt.

– Jeg nevnte det etter at han tok VM-gullet sist. Media begynte å regne på hvor mange gull han kom til å ta fremover. Jeg mente at det kunne være det siste. Jeg visste det kom folk bakfra. Jeg hadde sett Samba og Benjamin, så det var ikke noe overraskende for meg, sier Alnes.

I år har Warholm vunnet samtlige Diamond League-stevner han har stilt opp i. Han har satt ny europeisk rekord to ganger. At det skjer i år, er ikke tilfeldig.

– Det er hovedsakelig to ting han har gjort annerledes i år. Han har tatt tak i mat og søvn. Så har han forbedret fitnessnivået uten å miste farten, sier Alnes.