Kristiansund – Manchester United 0–1

ULLEVAAL: Optimismen som ble bygget opp de første eventyrmånedene med Ole Gunnar Solskjær som Manchester United-manager, ble sugd ut i løpet av våren.

Da sesongen var over, var det ikke mye igjen.

Og da Paul Pogba innledet sommeren med å uttale at det kunne være tid for nye utfordringer, et budskap som ble understreket av agent Mino Raiola, tydet mye på at det var i ferd med å bryte ut kaos.

Manchester United så ut til å bli presset inn i en kamp om Pogba de ikke kunne vinne uansett utfall, og dét i en sommer der de visste at de måtte gjøre det meste riktig for å ta igjen noe av forspranget til konkurrentene.

Betydningsløse kamper

Tirsdag kveld slet Manchester United seg til seier over Kristiansund, men Juan Matas straffescoring på overtid gjør at de foreløpig kan vise til en perfekt rekke med sommerresultater:

2–0. 4–0. 1–0. 2–1. 1–0. Ti mål, ett baklengs, fem av fem seiere.

Det er aldri negativt å vinne fotballkamper, men Solskjær selv er nok også klar over at seiersrekken i praksis betyr svært lite. Den forteller ingenting om Manchester United kommer til å lykkes i serieåpningen mot Chelsea om halvannen uke – eller om sesongen blir en opptur.

Akkurat som Liverpools svake sommerresultater på ingen måte forteller at de kommer til å slite.

Treningskamper har aldri vært et brukbart parameter for å vurdere et lags forfatning og er det heller ikke nå.

Et godt eksempel finner vi i Manchester Uniteds nyere historie. I 2014 vant Louis van Gaal seks av seks treningskamper som fersk United-manager. Men sesongstarten ble blytung, og til slutt var det flere poeng opp til ligavinneren enn ned til laget på 9.-plass.

Det Solskjær imidlertid kan glede seg over, er at kaoset foreløpig er uteblitt. Pogba-uttalelsene har ikke avlet mer bråk, selv om det plutselig kan komme nye vendinger. Utad har troppen fremstått harmonisk.

Det står i kontrast til forrige sommer, da José Mourinho var misfornøyd med det meste og brukte de fleste anledninger til å formidle dette. Det meste tydet på at det ikke kunne ende godt. Og i løpet av høsten skar det seg fullstendig.

Mourinho fikk sparken, og Solskjær kom inn.

Glansbildet raknet

Månedene han fikk som United-manager forrige sesong, viste hvor raskt det kan snu. I begynnelsen kom triumfene på rad og rekke, alle marginene gikk Solskjærs vei, og han ble hyllet for å ha brakt smilene tilbake.

I England var mange av meningsbærerne krystallklare på at det var umulig å komme utenom Solskjær i jakten på permanent trener. Som sagt, så gjort.

Så raknet glansbildet. Alt som før hadde gått Solskjærs vei, gikk nå imot.

Plutselig var tonen en helt annen blant engelske kommentatorer. Flere spurte: Hvorfor ventet ikke klubben bare til sesongslutt med å ta trenervalget?

Den lille optimismen som kan spores rundt klubben nå, er enda mer sårbar.

Solskjær har ikke mye å gå på. Denne høsten kan bli et brutalt møte med virkeligheten.

Avgjørende uke

For United-sjef Ed Woodward vil det være en enorm nedtur om han må sparke sin fjerde manageransettelse. Det er en faktor som kan bidra til å gi Solskjær tid om motgangen kommer.

Men blir det nedtur i ligapremieren, vil piggene være ute blant engelske journalister.

Da vil spørsmålene dukke opp, de som handler om Solskjærs erfaring og egnethet, de som handler om den evig resultatløse jakten på en sportsdirektør, og de som handler om kvaliteten på laget.

Før sommeren var det bred enighet blant eksperter om at Manchester Uniteds spillerstall hadde behov for store forandringer. Flere feilkjøp måtte ut, og flere posisjoner måtte oppgraderes kraftig.

Foreløpig er Aaron Wan-Bissaka og Daniel James hentet inn. Den første er en klar og nødvendig forsterkning på høyreback, den andre er en kantspiller med potensial. Det er imidlertid ikke i nærheten av å være nok til å redusere kvalitetsgapet til de beste lagene i ligaen.

Den kommende halvannen uken før overgangsvinduet stenger blir derfor svært viktig for Solskjær. Selv om det uansett aldri har vært snakk om at alle problemene skulle løses på en sommer. Til det er det blitt gjort for mange feil i klubben i årene før Solskjær fikk jobben.

Stor avstand til de beste

Det snakkes mye om Leicester-midtstopper Harry Maguire og den portugisiske midtbanespilleren Bruno Fernandes. Tirsdag begynte også spekulasjonene om et Romelu Lukaku-salg til Juventus som innebærer at angrepsstjernen Paulo Dybala kommer motsatt vei.

Det kan altså være at laget vil se sterkere ut i løpet av en drøy uke, men det er vanskelig å se for seg at det er nok. Det er vanskelig å se for seg at laget egentlig er blitt så fryktelig mye bedre sammenlignet med de nærmeste konkurrentene, eller at avstanden til de aller beste lagene er blitt redusert.

I tillegg har klubben slitt med å kvitte seg med feilkjøp, og det er fortsatt ikke er noen tegn til at en sportsdirektør er på vei inn.

Da er det lett å tenke at bunnen faktisk ennå ikke er nådd for en klubb som har satt stadig nye bunnrekorder de siste årene.